BlizzCon 2021 – harmonogram transmisji. Sprawdź gdzie i kiedy oglądać

Już w najbliższy piątek odbędzie się największe święto dla sympatyków twórczości studia Blizzard Entertainment. Sprawdź, gdzie, kiedy i jak oglądać Blizzcon 2021, tak, aby niczego nie przegapić.

Spis treści

Tegoroczny BlizzCon będzie wyjątkowy pod wieloma względami. Po raz pierwszy w historii, całe wydarzenie będzie można obejrzeć za darmo w sieci. Do tej pory konwent odbywał się fizycznie w Anaheim Convention Center w Anaheim w stanie Kalifornia (USA). Zarówno za udział w nim, jak i pełen dostęp online trzeba było płacić, jedynie transmisja otwarcia była dostępna dla wszystkich widzów.

W tym roku, ze względu na wciąż panującą pandemię koronawirusa, Blizzard zdecydował się jedynie na transmisje online, a do tego w pełni darmową przez cały okres trwania BlizzConu. Chcąc podkreślić wyjątkowość tegorocznego wydarzenia organizatorzy używają nawet nazwy BlizzConline.

BlizzCon 2021 – data startu i harmonogram transmisji

BlizzCon 2021 wystartuje już w najbliższy piątek (19 lutego) o godzinie 23:00 czasu polskiego. Ceremonia otwarcia potrwa nieco ponad godzinę i zakończy się dokładnie 10 minut po północy.

Koniecznie zaznaczcie w swoich kalendarzach te datę, bowiem to właśnie podczas otwarcia każdego BlizzConu prezentowane najważniejsze informacje, zapowiedzi i prezentacje dotyczące nadchodzących gier od Blizzard Entertainment.

Co dalej? Przez niemal całą sobotę i niedzielę będziecie mogli śledzić informacje na temat swoich ulubionych serii gier na odpowiadających im kanałach. Swoje panele tematyczne otrzymały:

World of Warcraft

Hearthstone

Diablo

Overwatch

Oprócz tego twórcy przygotowali jeszcze dwa panele – Blizzard, ogólny kanał, który będzie prezentował najciekawsze wydarzenia z całego Blizzconu oraz Strategia – skupiony na grach strategicznych studia, m.in. Starcraft 2.

Szczegółowy harmonogram transmisji BlizzCon 2021 znajdziecie na oficjalnie stronie wydarzenia.

BlizzCon 2021 – gdzie oglądać?

Wszystkie transmisje w ramach BlizzCon 2021 będziecie mogli obejrzeć na oficjalnej stronie wydarzenia. Choć obecnie jest tam zaledwie jeden kanał (główny – Blizzard), to już w chwili rozpoczęcia konwentu uruchomione zostaną pozostałe. Dzięki temu każdy widz będzie mógł bez problemu wybrać najbardziej interesujące go treści.

BlizzCon 2021 obejrzysz tutaj.

BlizzCon 2021 – czego oczekiwać

Blizzard potwierdził już, że podczas najbliższego BlizzConu dowiemy się sporo nowych rzeczy na temat przyszłości World of Warcraft oraz Diablo 4. Jeśli chodzi o przebojowe MMO, to z całą pewnością możemy liczyć na wieści dotyczące aktualizacji 9.1 do ostatniego dodatku – Shadowlands. Co zaś się tyczy Diablo 4, to zespół odpowiedzialny za grę z całą pewnością będzie chciał się pochwalić czymś konkretnym. Na datę premiery nie mamy co liczyć, ale już nowy gameplay jest jak najbardziej realny.

Wimy już również, że poznamy więcej konkretnych informacji na temat Overwatch 2 oraz Diablo: Immortal, czyli mobilnej odsłonie kultowej serii. Czy czekają na nas jakieś niespodzianki? Z pewnością, spekuluje się nawet, że Blizzard ma w planach ujawnienie remastera Diablo 2.

Oprócz nowych informacji dotyczących popularnych gier, czekają na nas również pokazowe turnieje e-sportowe (np. w Hearthstone) oraz panele z twórcami, podczas których będą oni odpowiadać na pytania społeczności.

Zobacz również: Nintendo Direct - podsumowanie. Zobacz jakie gry zaprezentowano