Blizzard banuje graczy Overwatch za korzystanie z Linuxa

Konta wszystkich graczy Overwatch korzystających z Linuxa zostały zablokowane. Powodem może być błąd algorytmu, który wyszukuje potencjalne oszustwa w grach. Konkretnie chodzi o programy działające w tle, mogące mieć wpływ na samą grę, np. aimboty, wallhacki czy inne usprawnienia wykorzystywane przez graczy. Co wspólnego z tym ma Linux?

Prawdopodobnie chodzi o emulator o nazwie WINE. Overwatch nie może działać samodzielnie w środowisku Linuxa, dlatego też gracze muszą wykorzystywać zewnętrzne oprogramowanie do uruchomienia gry. Algorytm mógł wykrywać WINE jako potencjalne zagrożenie i próby oszustwa, przez co wszystkie konta zostały masowo zbanowane.

Blizzard toted a bancount of 10,000 this past week on the forums.



They also banned every single person who plays Overwatch on Linux by mistake in that banwave.



Overwatch is very popular amongst casual Linux gamers.



>5k was false bans on Linux players.



Good shit Blizz.