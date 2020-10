Blizzard kończy ze wsparciem dla Starcraft 2

Nie mamy najlepszych wieści dla sympatyków Starcraft 2. Firma Blizzard poinformowała właśnie, że kończy aktywne wsparcie dla gry. Co to dokładnie oznacza?

Starcraft 2 to prawdziwy klasyk, choć gra ma "na karku" już 10 lat, to wciąż zagrywają się w nią miliony. Niestety, nawet tak kultowa produkcja musi się kiedyś skończyć. Przedstawiciele firmy Blizzard poinformowali, że do gry nie zawita już żadna nowa zawartość. Oznacza to, że na mamy co liczyć na nowych dowódców czy "łupy wojenne".

W otwartym liście do fanów, Rob Bridenbecker - jeden z najbardziej doświadczonych pracowników Blizzarda (pracuje tam już od 25 lat), zdradził, że nie była to łatwa decyzja, jednak pozwoli ona zespołowi odpowiedzialnemu za Starcraft 2 skupić się na przyszłości marki. Co więcej, podkreślono, że wciąż możemy liczyć na niezbędne wsparcie jak aktualizacje z poprawkami czy balansem rozgrywki.

Starcraft 2 wciąż będzie wspierany również na arenie e-sportowej. Blizzard, wspólnie z partnerami - ESL Gaming oraz GSL, zapewnia, że zarówno zawodowi gracze SC2, jak i widzowie, mogą spać spokojnie i wypatrywać kolejnych turniejów i wydarzeń.

Choć pożegnania zawsze są trudne, to wydaje się, że w tym przypadku, to jedyna słuszna decyzja Blizzarda. Starcraft 2 jest z nami już dekadę i zrobił co do niego należało. Teraz pora na kolejny projekt i kolejne przygody w tym intrygującym uniwersum. Do Starcraft 3 jest z pewnością jeszcze daleka droga, ale przynajmniej możemy mieć pewność, że Blizzard dalej widzi markę jako silny punkt swojego portfolio.

