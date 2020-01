Blizzard odwołuje rozgrywki e-sportowe w ramach Overwatch League, z powodu koronawirusa z Wuhan

Epidemia koronawirusa z Wuhan dotknęła również sportowców. Blizzard zdecydował się zawiesić rozgrywki e-sportowe w ramach Overwatch League, w obawie o zdrowie graczy i kibiców.

Koronawirus z Wuhan z każdym dniem przybiera na sile, według najnowszych informacji, tylko dzisiaj spowodował on śmierć 38 osób, co sprawia, że łączna liczba ofiar wynosi już 170. Rośnie również liczba osób zarażonych wirusem i obecnie przekracza ona już 7700. Co gorsza, koronawirus z Wuhan niezwykle szybko się rozprzestrzenia i jest on już obecny niemal na każdym kontynencie. Z tego też powodu, firma Blizzard zdecydowała się zawiesić rozgrywki e-sportowe w ramach Overwatch League na blisko dwa miesiące.

W oficjalnym komunikacie opublikowanym m.in. w serwisie Twitter, organizatorzy zawodów podkreślili, że decyzja ta została podjęta, aby chronić zdrowie zawodników, kibiców i wszystkich osób zaangażowanych w przygotowanie zawodów Overwatch League. Zgodnie z nowymi przepisami ligi, od 2020 wszystkie drużyny w niej grające miały rozgrywać swoje mecze w rodzinnych miastach. W przypadku rywalizacji drużyn chińskich, byłyby to: Szanghaj, Foshan i Hangzhou.

Co ciekawe, z obawy o zdrowie swoich zawodników, drużyny Guangzhou Charge oraz Shanghai Dragons postanowiły przenieść swoich graczy z kraju, aby uniknąć epidemii koronawirusa z Wuhan.

Włodarze ligi poinformowali, że rozgrywki oczywiście wrócą do normy, ale na więcej szczegółów i konkretne terminy zawodów musimy poczekać.

źródło: twitter