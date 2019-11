Blizzard zapowiada nowy rozdział w historii World of Warcraft, poznajcie Shadowlands

Otwarcie tegorocznego Blizzconu przyniosło nam kolejną wielką zapowiedź - World of Warcraft już w przyszłym roku wzbogaci się o dodatek Shadowlands.

Choć plotkowano o tym od tygodni, to mimo wszystko dzisiejsza obszerna zapowiedź dodatku Shadowlands do World of Warcraft, zaskoczyła graczy obserwujących ceremonię otwarcia Blizzcon 2019.

Shadowlands zaoferuje nam zupełnie nowy świat - tytułowy shadowlands, który jest mrocznym odbiciem istniejącego świata, miejscem do którego trafiają dusze poległych. Gracze będą mogli przemierzać kilka nowych, klimatycznych obszarów oraz dołączyć do jednej z nowych frakcji. Ten ostatni wybór pozwoli zatrzeć różnice pomiędzy Hordą a Przymierzem, bowiem do poszczególnych ugrupowań będą mogli dołączyć zarówno przedstawiciele jednych, jak i drugich.

Dodatek kontynuować będzie historię Sylwany, która przestała przewodzić Hordzie i ostatnio jest skazana sama na siebie. Opublikowany dzisiaj zwiastun produkcji zdradza więcej, na temat nadchodzącej przygody.

World of Warcraft: Shadowlands zadebiutuje już w przyszłym roku na PC. Przedsprzedaż dodatku wystartowała już teraz. Możemy się spodziewać, że więcej informacji na temat nowości związanych z rozszerzeniem, poznamy już jutro, podczas panelu poświęconego World of Warcraft.