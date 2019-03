Blok Ekipa wraca na YouTube i emituje nowy odcinek

Niecałe trzy dni trwała nieobecność w sieci liczącego sobie ponad 1,6 miliona subskrybentów kanału SPInka Film Studio. Dzisiaj powrócił i od razu wyemitował kolejny odcinek serialu animowanego Blok Ekipa.

O tym, że kanał SPInka Film Studio zniknął z YouTube, informowaliśmy w piątek. Dziś powrócił wraz z nowym odcinkiem: Eskobary z Grochowa cz.8. Najpierw, o godzinie 13. na oficjalnym fanpage serialu pokazał się wpis następującej treści:

A krótko potem Bartosz Walaszek, czyli człowiek stojący za sukcesem serialu Blok Ekipa, podzielił się swoją radością na Facebooku:

Nie podano jednak, w jaki sposób został rozwiązany problem naruszenia praw autorskich Showmax przez SPInka Film Studio. Ani Walaszek, ani fanpage nie podają żadnych informacji na ten temat. Cóż, dla fanów to chyba obojętne - najważniejsze, że wszystko wróciło na swoje miejsce i nadal można cieszyć się przygodami trzech młodzieńców. Pozostaje mieć także nadzieję, że SPInka Film Studio wyciągnęła nauczkę z tej lekcji i przygotowała się na to, aby w przyszłości nie dochodziło do podobnych incydentów. Jak na razie nie ma żadnych odcinków Egzorcysty, który spowodował zawieszenie kanału. Pozostały tylko teasery odcinków, do których prawa nadal posiada Showmax.