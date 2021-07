Blokada śledzenia w iOS działa - ile straciły firmy reklamowe?

Na początku 2021 roku Apple zabrało się za nachalne reklamy i śledzenie użytkowników. Jakie starty dla firm reklamowych przyniosła funkcja App Transparency?

App Transparency to nowa funkcja, która pojawiła się wraz z aktualizacją do iOS 14.6. Rozwiązanie pozwala użytkownikom ograniczyć możliwości śledzenia przez zainstalowane na telefonie iPhone aplikacje. Funkcja szybko przyjęła się na rynku i zaczęła skutecznie ograniczać możliwości działania firm reklamowych, które nie są zbytnio zadowolone z obecności nowej funkcji.

App Tracking Transparency w aplikacji Facebooka Źródło: macworld.com

Brian Bowman - prezes Consumer Acquisition - społecznej agencji reklamowej - dzielił niedawno wywiadu. W jego trakcie wyjaśnił jak rozwiązanie App Tracking Transparency wprowadzone przez firmę Apple wpłynęło na przemysł reklamowy.

Bowman przekazuje, że niektórzy klienci odnotowali spadek przychodów o aż 40%. Dodatkowo podkreślił on, że jeszcze nie wszyscy konsumenci zaktualizowali kompatybilne urządzenia do najnowszej wersji systemu, która pozwala skorzystać z funkcji App Tracking Transparency.

Według Briana Bowmana firma Apple ma świetny PR, który rozreklamował nowe rozwiązanie, a w rzeczywistości firma gromadzi i centralizuje dane dotyczące swoich konsumentów. "Apple definiuje prywatność, mówiąc, że gromadzą wszystkie dane i dlatego są one prywatne. To absurd."

Firmy reklamowe są rozwścieczone decyzją Apple. Dotychczas przez wiele lat mogły one gromadzić mnóstwo danych użytkowników bez ich wiedzy, co ułatwiało funkcjonowanie agencjom reklamowym.

Niezależnie od upodobań i stosunku do firmy Apple pewne jest, że App Tracking Transparency jest wielkim krokiem naprzód, który przyczynia się do wzrostu ochrony prywatności użytkowników w sieci. Każdy konsument korzystający z urządzeń Apple może zdecydować co zamierza zrobić ze swoimi danymi.

Źródło: imore.com