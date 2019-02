Blokujesz reklamy w Spotify? Grozi Ci ban!

Od 1 marca 2019 w regulaminie Spotify nastąpią zmiany. Blokowanie reklam przez użytkownika może stać się powodem do zablokowania konta!

Popularny serwis streamujący muzykę, Spotify, liczy sobie ok. 207 milionów użytkowników. Od 1 marca wypowiada ostrą wojnę osobom, które będą zmniejszać jego dochód poprzez blokowanie reklam. W tym celu zostały wprowadzone zmiany, które pojawiły się dla użytkowników w USA i UK już 7 lutego, a - co ciekawe - stosowne zapisy wprowadzono do niemieckiego regulaminu już w sierpniu 2018 roku. W polskim jeszcze ich nie widać, ale z pewnością zostaną wprowadzone. Zmiana regulaminu to dodane zdanie w punkcie 9, które mówi o zakazie używania oprogramowania blokującego reklamy.

Użytkownik, który złamie ten punkt regulaminu, otrzyma e-maila z powiadomieniem o łamaniu warunków użytkowania i prośbę o zaprzestanie stosowania blokady. Jeżeli odpowiedzialne za to oprogramowanie nie zostanie usunięte, wówczas przewidywany jest szereg kar, z zablokowaniem konta włącznie. Nowe przepisy będą obowiązywać od 1 marca 2019, dlatego każdy, kto używa adblockerów, może to jeszcze robić przez ponad dwa tygodnie. Jak szacuje samo Spotify, w marcu 2018 roku blokowało reklamy ponad 1,8 miliona użytkowników (na 157 milionów ówcześnie korzystających z serwisu, w tym 86 mln używało jego darmowej wersji). Przyjmując, że jeden użytkownik dostarcza z reklam choćby dolara miesięcznie, oznacza to co najmniej 1,8 mln USD dochodu serwisu mniej.

Jak podaje serwis, aktualnie reklamy blokuje ok. 2% użytkowników. Nie podaje jednak, jaka w tej ilości znajduje się liczba użytkowników darmowych i Premium.