Blonde – reżyser znęca się nad Marilyn Monroe? Film z Aną de Armas może zszokować [OPINIE]

Jeszcze przed pierwszymi pokazami najnowsza filmowa biografia Marilyn Monroe budziła wiele kontrowersji. Na pierwszy plan wysuwało się niezadowolenie z powodu wybrania do głównej roli pochodzącej z Kuby Any de Armas. Jednak tak naprawdę już materiał, na którym oparto scenariusz, otaczała aura kontrowersji – książka Joyce Carol Oates jest bowiem biografią fabularyzowaną, a niektóre z przedstawionych w niej wydarzeń nigdy nie miały miejsca.

W pierwszych recenzjach zachodnich krytyków widać spory rozrzut. Jedni dziennikarze są wyraźnie zafascynowani nietypową opowieścią Andrew Dominika i wyrazistym aktorstwem Any de Armas. Inni z kolei zarzucają filmowi epatowanie okrucieństwem i bezzasadne odrzucenie pozytywnych elementów biografii Monroe. Z jednej strony pojawia się uznanie dla rewelacyjnego odtworzenia zachowania i mimiki gwiazdy oraz pochwały bezkompromisowego ukazania jej dramatu. Z drugiej zaś daje się słyszeć krytyka powierzchowności filmu i przedstawienia Monroe wyłącznie jako ofiary.

Zobacz również:

Mark Kermode, The Guardian

Jest coś naprawdę niesamowitego w sposobie, w jaki Dominik umieścił De Armas na miejscu Monroe, odtwarzając dobrze przećwiczone sceny filmowe w sposób, który czasem sprawiał, że zastanawiałem się, czy to materiały archiwalne czy odtworzone, czy to wspomnienie czy odgrywanie.

Owen Gleiberman, Variety

Dobra biografia zachęca publiczność do doświadczenia od środka, kim naprawdę był jej bohater. I to jest poziom, na którym Blonde (...) operuje przez większość swojego czasu ekranowego. Film oparty na powieści Joyce Carol Oates z 2000 roku jest wyciszoną, szybującą nad ziemią fantazyjną psychodramą, nakręconą zarówno w kolorze, jak i w czerni i bieli, która przedstawia fuzję rzeczywistości i fikcji. Ale większość filmu jest oderwana od rzeczywistości.

Film przybliża nas do Marilyn o wiele bardziej niż Elvis przybliżył nas do Elvisa – duża w tym zasługa występu Any de Armas, zapierającej dech w piersiach, migoczącej wyobraźnią, szczerością i złamanym sercem. To wspaniały przykład aktorstwa z ostrym krzykiem ukrytym w środku.