Bloober Team - polskie studio stworzy grę dla światowego giganta!

Twórcy m.in. Layers of Fear i Observer, podpisali właśnie kontrakt marzeń i zrealizują wysokobudżetową produkcję dla "jednego ze światowych liderów branży".

Bloober Team to obecnie jeden z najciekawszych polskich deweloperów. Choć niezależne krakowskie studio nie tworzy tak rozbudowanych dzieł jak CD Projekt RED czy Techland, to może się pochwalić wieloma ciekawymi projektami, które ogólnie należą do gatunku "psychologicznych horrorów".

Niedawno dowiedzieliśmy się, że Bloober Team chce powrócić z kontynuacją swojego cyberpunkowego horroru - Observer. Natomiast dzisiaj przedstawiciele studia poinformowali, że realizują ogromy projekt dla "globalnego wydawcy i jednego ze światowych liderów branży".

Umowa obejmuje produkcję gry na bazie marki (IP) należącej do zleceniodawcy. Polski zespół nie będzie mógł narzekać na finanse, jak dowiadujemy się z oficjalnego komunikatu prasowego - "całkowita wartość zleconych prac przekracza wysokość kapitałów własnych spółki". Ile to może być dokładnie? Tego niestety nie wiemy, ale przypomnijmy, że pod koniec ubiegłego roku kapitały własne Bloober Team wynosiły około 29 milionów złotych.

Swojej radości z podpisania nowej umowy nie ukrywa prezes polskiego studia Piotr Babieno:

Podpisana umowa oznacza awans do pierwszej ligi światowych producentów gier. Wszystkie nasze kolejne projekty ze względu na ich wielkość można określać jako indie AAA lub AAA patrząc przez pryzmat naszej specjalizacji. - Piotr Babieno

Niestety na pierwsze wieści o nowej grze Bloober Team będzie musieli jeszcze długo poczekać. Jak ujawnił Babieno - "ze względu na warunki umowy, a także plany marketingowe, szczegóły dotyczące nowego projektu będziemy mogli ujawnić dopiero w przyszłym roku".

W dobie kryzysu wywołanego pandemią koronawirusa, to znakomita wiadomość dla polskich deweloperów. Nam pozostaje trzymać kciuki za wszystkie projekty Bloober Team i mieć nadzieję, że nie tylko dorównają najlepszym dziełom studia, ale znacząco je przebiją.

W oczekiwaniu na nowe gry, warto spróbować ciekawej adaptacji Blair Witch w wykonaniu krakowskiego zespołu.

źródło: blooberteam.com