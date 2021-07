Bloober Team tworzy Silent Hill? Studio komentuje doniesienia

Po ogłoszeniu strategicznej współpracy Bloober Team oraz Konami pojawiło się sporo plotek na temat tworzenia przez Bloober Team nowej gry z uniwersum Silent Hill. Studio komentuje te doniesienia.

Na początku tego tygodnia zostały ujawnione nowe produkcje, nad którymi aktualnie pracuje krakowskie studio Bloober Team. Pojawiła się także oficjalna informacja o nawiązaniu strategicznej współpracy Polaków z Konami. Po połączeniu tych dwóch elementów układanki w sieci pojawiły się kolejne informacje o tym, że Bloober Team może pracować nad nową odsłoną Silent Hill. Głos w tej sprawie zabrał Tomasz Gawlikowski. Szef marketingu studia powiedział:

W Bloober Team mamy dwa aktywne wewnętrzne projekty, jeden w fazie produkcji, a drugi w fazie pre-produkcji. Oba będą miały większy zakres niż The Medium, jednak żaden z nich nie bazuje na tematach lub przesłankach, które krążyły w sieci w ostatnich dniach.

Zobacz również:

W bazie danych programu Creative Europe Komisji Europejskiej pojawiły się dwie nazwy kodowe produkcji tworzonych przez Bloober Team. Część osób twierdziło, że Silent Hill kryje się pod jedną z nich, czyli Dum Spiro lub BLACK. Gawlikowski zdementował te informacje mówiąc:

Krótko mówiąc, Dum Spiro nie jest już w tej chwili w aktywnym rozwoju. Podobnie, początkowy pomysł na Black również został odłożony na półkę i choć nadal rozwijamy grę pod tym kryptonimem, to jest to obecnie znacząco inny projekt niż to, co można było przeczytać w sieci w ostatnich dniach.

Czy to oznacza, że Bloober Team nie stworzy Silent Hill we współpracy z Konami? Tomasz Gawlikowski odniósł się w swojej wypowiedzi tylko do sytuacji związanej z BLACK oraz Dum Spiro, więc nic nie jest jeszcze przesądzone.

Zobacz także: WitcherCon już dziś. Sprawdź, jak oglądać