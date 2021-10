Bloodborne 2 w produkcji?! Gra ma trafić na PC i PS5

Możliwe, że po latach oczekiwania, sympatycy gry Bloodborne doczekają się debiutu kontynuacji kultowej już produkcji.

fot. Sony

Sony zapowiedziało już kilka gier na przyszły rok i sympatycy twórczości japońskiego producenta z pewnością nie będą narzekać. God of War Ragnarok, Horizon Forbidden West czy Gran Turismo 7 to tytuły, które rozpalają wyobraźnię milionów graczy. Sony nie ma jednak zamiaru spoczywać na laurach, szczególnie, że konkurencja również ma sporo do zaoferowania. Według najnowszych informacji japońska firma chce wskrzesić markę Bloodborne i szykuje się do zdecydowanej ofensywy związanej z tytułem stworzonym oryginalne przez From Software.

Już od kilku miesięcy otrzymujemy informacje o rzekomej kontynuacji Bloodborne, nad którą pracuje Sony. Sprawa na nowo nabrała rozgłosu po tym, jak do Sony dołączyło studio Bluepoint Games, które stworzyło Demon's Souls Remake na PS5. Teraz z kolei doświadczeni dziennikarze branżowy - Colin Moriarty z Last Stand Media (wcześniej IGN) oraz Nick Baker (XboxEra) donoszą, że dotarli do informacji, według których Sony i Bluepoint Games już pracują nad Bloodborne 2. Co więcej, w tym samym czasie opracowywane jest odświeżenie pierwszej części gry.

Zobacz również:

Sony ponoć ma już przygotowaną wersję Bloodborne na PC, ale producent wstrzymuje się z jej wydaniem, aż nie powstanie port na PlayStation 5. Wówczas będziemy mogli liczyć na równoległą premierą na dwóch urządzeniach.

Trzeba przyznać, że powyższe informacje wydają się być bardzo wiarygodne. Bluepoint Games pokazało, że dobrze radzi sobie ze spuścizną From Software. Z kolei rynek PC stał się dla Sony bardzo istotnym elementem rozwoju firmy. Kiedy możemy spodziewać się ogłoszenia Bloodborne Remaster i Bloodborne 2? Tego niestety nie wiemy. Z całą pewnością najpierw usłyszymy o odświeżonej wersji kultowej produkcji z ery PS4.

Zobacz również: Dragon Age 4 – premiera, trailer, newsy. Sprawdź, co już wiemy