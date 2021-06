Bloodborne Remaster na PS5 i PC jeszcze w tym roku?

W sieci pojawiły się przecieki mówiące o tym, że Bloodbrone Remaster może się pojawić na PlayStation 5 jeszcze w tym roku. Co dokładnie wiemy?

Według przecieku opublikowanego na Twitterze użytkownika Soul Hunts, Bloodborne Remaster pojawi się jeszcze w tym roku. Co więcej, za odświeżoną wersję nie ma odpowiadać Bluepoint Games ani From Software, a projekt jest dość "ambitny". W ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy pojawiło się wiele plotek na temat produkcji. Jedna z nich, opublikowana we wrześniu 2020 roku mówiła, że Bloodborne Remaster jest w zaawansowanej fazie produkcji i ma otrzymać nową zawartość.

Beaucoup attendent une suite à Bloodborne mais cela n'arrivera pas. FS préfère se focaliser sur de nouvelles IPs



Cependant, Bloodborne sortira bien cette année sur PS5 (plus tard sur PC) ! Le remaster n'est pas développé par Bluepoint ni FS mais est ambitieux pic.twitter.com/zX2aBEkMAC — SoulsHunt (@SoulsHunts) June 19, 2021

Teraz Souls Hunts, który ma na koncie m.in. przeciek dotyczący Stranger of Paradise Final Fantasy Origin przed oficjalnym ogłoszeniem, napisał, że Bloodborne Remaster rzeczywiście pojawi się w tym roku na PlayStation 5, a na PC nieco później. Dodał także, że projekt mógł zostać w całości przejęty przez QLOC (wcześniej były informacje o współpracy Bluepoint Games i QLOC).

Na oficjalne informacje przyjdzie nam jeszcze trochę poczekać, być może Sony zdradzi coś więcej podczas nadchodzących wydarzeń. Co prawda Bloodborne działa obecnie na PS5 w ramach wstecznej kompatybilności, jednak oferuje rozgrywkę w maksymalnie 30 klatkach. Poza tym "ambitny" projekt zapewne oznacza dodatkową zawartość, co na pewno ucieszy wielu graczy.

