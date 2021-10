Bloodborne - hit z PS4 w formie kreskówki? Musisz to zobaczyć!

Krwawy i mroczny Bloodborne w formie kreskówki? Tak, to możliwe i musicie to zobaczyć.

Bloodborne w formie kreskówki (źródło: YouTube)

Bloodborne od From Software to jedna z najlepszych gier minionej już generacji. Rzesze fanów produkcji na całym świecie od dłuższego czasu domagają się kontynuacji marki. Problem w tym, że ta należy do Sony, a te bez From Software (które jest zajęte własnymi projektami) japoński producent nie czuje się na siłach. Przysłowiowe "światełko w tunelu" pojawiło się po przejęciu przez Sony studia Bluepoint Games, które stworzyło Demon's Souls Remake na PS5. Co więcej, według ostatnich informacji trwają już prace na Bloodborne Remaster na PC i PS5, a także nad pełnoprawną kontynuacją.

W oczekiwaniu na oficjalnie ogłoszenie Sony warto zobaczyć, co tworzą fani produkcji. Jeden z nich przygotował znakomite intro do kreskówki inspirowanej podobnym produkcjami z końcówki lat 90-tych. Jakby wyglądał Bloodborne w formie filmu animowanego możecie przekonać się oglądając poniższy materiał.

Choć mogłoby się wydawać, że gotycki, mroczny klimat gry nie pasuje do kreskówki, to jej autor udowadnia, że jeśli coś jest naprawdę dobre, to samo się obroni. Osobiście z chęcią zobaczyłbym animowany serial w takim stylu, a co wy o tym sądzicie?

