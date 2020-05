Bloodborne na PC? Tak, i to już w przyszłym roku

Możliwe, że już w przyszłym roku, gracze PC-towi będą mogli cieszyć się jedną z najlepszych gier dziewiątej generacji - Bloodborne.

Japoński producent pozazdrościł ostatnio sukcesu Microsoftowi na PC-tach i mocniej inwestuje w promocję swoich gier poza konsolami PlayStation. Obecnie czekamy m.in. na PC-towe premiery Death Stranding i Horizon Zero Dawn, czyli dwóch znakomitych produkcji, które dostępne były do tej pory wyłącznie na PlayStation 4. Możliwe, że już niebawem do tego grona dołączy Blooborne, czyli jedna z najlepszych gier ósmej generacji konsol.

Tak przynajmniej wynika z publikacji dziennikarzy serwisu respawnfirst. Według informatora portalu, obecnie trwają prace na portem Bloodborne na PC. Ze względu na liczne trudności, produkcja ta miałaby zadebiutować na nowej platformie najwcześniej za 10 - 12 miesięcy. Co ciekawe, źródło zdradza również, że przed ogłoszeniem wersji gry od From Software na PC, Sony może ujawnić kilka innych produkcji, które przeniosą się z PlayStation 4 na "blaszaki".

Pikanterii całej sprawie dodaje również fakt, że wiadomość dotyczącą Bloodborne na PC "podał dalej" na Twiterze Cory Barlog - główny twórca najnowszej odsłony serii God of War. Warto przypomnieć, że jeszcze kilka tygodni temu spekulowano, że gracze PC-towi będą mogli również poznać najnowsze przygody Kratosa.

Choć Blooborne na PC to świetna wiadomość, to z pewnością pojawią się głosy protestujące przeciwko takim działaniom Sony. Ogromną burzę wywołało ogłoszenie premiery Horizon Zero Dawn na PC i podobnych problemów może spodziewać się japoński producent przy każdej kolejnej podobnej zapowiedzi.

