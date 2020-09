Bloodborne na PlayStation 5? Tak może wyglądać remaster gry

Czekacie na nową odsłonę serii Bloodborne bądź chociaż remaster? Sprawdźcie jak ten drugi wariant może wyglądać w rzeczywistości.

Bloodborne od From Software to dla wielu graczy jeden z najlepszych tytułów mijającej już, ósmej generacji konsol. Znakomita produkcja japońskiego studia do dziś posiada spore grono fanów, które domaga się stworzenia kontynuacji bądź przynajmniej remastera.

Możliwe, że ich prośby zostaną wreszcie wysłuchane. W ostatnich tygodniach nasiliły się plotki o możliwym wskrzeszeniu marki Bloodborne. Według najnowszych wieści, Sony szykuje solidny remaster z poprawionymi teksturami, wsparciem dla rozdzielczości 4K i 60 kl./s. Co ciekawe, wersja ta miałaby zadebiutować zarówno na PC, jak i PlayStation 5.

Niestety, na potwierdzenie powyższych informacji prawdopodobnie przyjdzie nam jeszcze trochę poczekać. Na osłodę pozostaje nam materiał przygotowany przez YouTubera - SnazzyAI, który za pomocą sztucznej inteligencji opracował zwiastun remastera Bloodborne w 4K i 60 klatkach na sekundę. Co tu dużo pisać, gralibyśmy!

Tak właśnie może w przyszłości prezentować się nowa wersja gry na PlayStation 5. Przypomnijmy, że nowa konsola japońskiego producenta zadebiutuje w Polsce 19 listopada w cenie 2299 zł bądź 1849 zł (za Digital-Edition). Więcej informacji na temat PS5 znajdziecie tutaj.

