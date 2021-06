Bloodhunt - battle royal z wampirami na pierwszym gameplay'u

W sieci pojawiły się pierwsze materiały ukazujące rozgrywkę w Vampire: The Masquerade Bloodhunt. Battle royal z wampirami w roli głównej? To brzmi dobrze.

Gatunek battle royal ma się bardzo dobrze i cały czas zdobywa nowych fanów. Coraz częściej, obok takich gier jak Call of Duty Warzone czy Fortntie, pojawiają się inne tytuły, które także chcą mieć swój udział w tej części gamingowego świata. W sieci pojawiły się pierwsze nagrania rozgrywki z Vampire: The Masquerade Bloodhunt. Możemy na nich zobaczyć wczesną wersję gry. Pomysł przeniesienia tego uniwersum do gry battle royal może nie spodobać się wieloletnim fanom, ponieważ twórcy trochę odchodzą od tego podniosłego i mrocznego klimatu świata, który był znany z wcześniejszych odsłon "maskarady".

Na nagraniach możemy zobaczyć wampiry, które korzystają z broni palnej, specjalnych umiejętności, biegają po ścianach oraz leczą obrażenia pijąc krew. Całość prezentuje się bardzo dynamicznie, i na pewno ten styl spodoba się wielu osobom, które szukają gier przepełnionych wartką akcją.

Aktualnie można się zapisać do zamkniętych beta testów, które ruszają 2 lipca. Twórcy wybiorą osoby, które otrzymają dostęp do wczesnej wersji gry na platformie Steam. Nie jest podana jeszcze oficjalna data premiery, wiemy jednak, że gra pojawi się na PC oraz konsolach PS5 i Xbox Series X/S.

