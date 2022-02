"Bloodshot" znika z Netflix! Sprawdź wszystkie usuwane produkcje!

Abonenci Netflix mogą odetchnąć. W tym tygodniu usuniętych zostanie zaledwie kilka produkcji.

W tym tygodniu z oferty Netflix zaniknie zaledwie kilka produkcji. Wśród nich warto wyróżnić film akcji z Vinem Diesel'em w roli głównej, który wyjątkowo nie jest kolejną częścią "Szybkich i wściekłych", czyli "Bloodshot". Poza tym z platformy usunięta zostanie seria tureckich filmów

"Bloodshot"

Ray Garrison jest żołnierzem, który ginie podczas akcji i zostaje przywrócony do życia przez korporację RST jako super-człowiek zwany Bloodshot. Jego krew pełna jest neotechnologicznych rozwiązań, dzięki czemu mężczyzna jest nie do zatrzymania. Jest silniejszy od każdego, a jego organizm ma niezwykłą zdolność do natychmiastowej regeneracji. Niestety za sprawą decyzji korporacji traci kontrolę nad swoim życiem. Jego wspomnienia i pamięć zostają mu wykasowane, trudno mu więc odróżnić prawdę od fikcji.

Kraj produkcji : Stany Zjednoczone

: Stany Zjednoczone Reżyser : Dave Wilson

: Dave Wilson Scenariusz : Eric Heisserer, Jeff Wadlow

: Eric Heisserer, Jeff Wadlow Gatunek : akcja, science fiction

: akcja, science fiction Obsada : Vin Diesel, Elza Gonzalez, Sam Heughan, Guy Pearce, Toby Kebbell, Lamorne Morris, Talulah Riley, Jóhannes Haukur Jóhannesson, Siddharth Dhananjay

: Vin Diesel, Elza Gonzalez, Sam Heughan, Guy Pearce, Toby Kebbell, Lamorne Morris, Talulah Riley, Jóhannes Haukur Jóhannesson, Siddharth Dhananjay Dostępny do: 9 lutego

Wszystkie filmy i seriale, które wkrótce znikną z Netflix:

poniedziałek (7 lutego)

Recep Ivedik

Recep Ivedik 2

Recep Ivedik 3

Recep Ivedik 4

Recep Ivedik 5

środa (9 lutego)

Bloodshot

Droga Hitlera do władzy

niedziela (13 lutego)

King Cobra

