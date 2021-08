Blue Origin kopiuje pomysły SpaceX?

Blue Origin pracuje nad tajnym projektem Jarvis, który ma konkurować ze SpaceX. Z pewnością wygląda znajomo...

Zdjęcie: Blue Origin

Blue Origin, firma należąca do najbogatszego człowieka na świecie, Jeffa Bezosa, posuwa się do przodu w kwestii opracowania stopnia rakietowego o wielokrotnym użytku, zaprojektowanego do wystrzelenia rakiety New Glenn.

Jak pokazują zdjęcia z portalu Arstechnica, pierwszy tzw. testowy czołg wyjechał już do kompleksu startowego w Cape Canaveral Space Force Station na Florydzie. Jest on uderzająco podobny do prototypów superciężkich dopalaczy SpaceX. To zaskakujące, zważywszy na to, że te dwie firmy kosmiczne są obecnie swoimi największymi rywalami. Prace nad nową rakietą są rozwijane pod kryptonimem Projekt Jarvis. Ponoć Blue Origin opracowało już szybki proces inżynieryjny umożliwiający przetestowanie różnych projektów.

Zobacz również:

fot. Trevor Mahlmann for Ars Technica /arstechnica.com

Choć nie wiadomo jeszcze jaki system lądowania wybierze Blue Origin jest prawdopodobne, że firma zdecyduje się na pionowe lądowania w stylu SpaceX. Wszystko rozstrzygnie się w najbliższym czasie, ale póki co, przewagę ma zdecydowanie Elon Musk.

Zobacz także: Matrix 4 z oficjalnym tytułem i trailerem!

Źródło: futurism.com