Bluetti na targach GreenPower 2023. Przyjrzyj się ich najnowszym osiągnięciom

Międzynarodowe targi energii odnawialnej GreenPower to idealna okazja, aby zapoznać się najnowszymi rozwiązaniami tej branży i wziąć udział w interesujących spotkaniach, konferencjach oraz warsztatach. Wydarzenie to gromadzi wystawców z Polski i zagranicy, w tym lidera w dziedzinie przenośnych stacji energetycznych - Bluetti.

GreenPower 2023 to wydarzenie, które odbędzie się w Poznaniu w dniach 16-18 maja. Na targach będą prezentowane najnowsze innowacje oraz trendy w dziedzinie odnawialnych źródeł energii, w tym energii słonecznej, wiatrowej, wodnej, biomasy, biogazu i geotermalnej. Podczas wydarzenia nie zabraknie licznych konferencji, warsztatów, debat czy konkursów związanych z tematem transformacji energetycznej, magazynowania energii, a także wsparcia dla przedsiębiorców. Ciężko o lepszą okazję, aby dowiedzieć się o najnowszych rozwiązaniach w temacie energetyki i klimatu. Tym bardziej, że w wydarzeniu weźmie udział wielu wystawców z całego świata.

Bluetti na targach GreenPower 2023

Na targach nie mogło zabraknąć Bluetti, czyli lidera w dziedzinie przenośnych stacji energetycznych i zestawów generatorów słonecznych. Firma ta zajmuje się projektowaniem, produkcją oraz sprzedażą innowacyjnych produktów do magazynowania i wytwarzania czystej energii. Głównym założeniem przedsiębiorstwa jest zaspokajanie potrzeb energetycznych zarówno użytkowników domowych, jak i komercyjnych. W portfolio firmy znajdziemy szeroki wybór przenośnych stacji energetycznych, które mogą zasilać różne urządzenia elektryczne o mocy maksymalnej od 100 W do 6000 W.

Kiedy i do czego przydają się stacje energetyczne?

Przenośne stacje energetyczne to urządzenia, które stanowią rozwiązanie podczas awarii prądu oraz przydają się podczas podróży, na kempingach czy po prostu w czasie aktywności na świeżym powietrzu. Ich zaletą jest to, że mogą być ładowane za pomocą paneli słonecznych, gniazdek sieciowych czy ładowarek samochodowych. Do tego posiadają różnego rodzaju złącza takie jak AC, DC, USB czy USB-C, do podłączania różnych urządzeń, takich jak laptopy, telefony komórkowe, kamery, drony, lodówki czy telewizory.

Co Bluetti zaprezentuje na targach GreenPower 2023?

Podczas targów GreenPower Bluetti zostaną zaprezentowane najnowsze i najważniejsze rozwiązania Bluetti:

Przenośna stacja energetyczna AC60

To urządzenie o mocy 600 W, zasilane z baterii LFP o pojemności 403 Wh (rozszerzalnej). Waży 8,6 kg i jest zabezpieczone przed kurzem i płynami (IP65). Stacja może być naładowana w zaledwie godzinę.

Zewnętrzna bateria B80

Pojemność tego sprzętu to 806 Wh. Bateria może współpracować z produktami EB3A, EB55, EB70, EB70S, AC50S, AC180, EB240 i EB150. Została zabezpieczona przed kurzem (IP6).

Przenośna stacja energetyczna AC180

Urządzenie o pojemności 1152 Wh i maksymalnej mocy 1800 W. Posiada solidną i wodoodporną (IP65) konstrukcję, co sprawia, że jest odpowiednia do użytku w ekstremalnych warunkach. Została wyposażona w tryb zwiększania mocy, który pozwala podnieść wyjście AC do 2700 W dla urządzeń o dużej mocy.

System magazynowania energii (SAE) EP600

EP600 pozwala na rzeczywistą niezależność energetyczną w domu. Wyposażony jest w dwukierunkowy inwerter o mocy 6000 VA do wejścia i wyjścia prądu przemiennego, zdolny do dostarczenia 230/400 V energii potrzebnej do zasilenia dowolnego urządzenia gospodarstwa domowego czy nawet ładowania samochodu elektrycznego.

Wszystkie te urządzenie będzie można oglądać podczas targów GreenPower w Poznaniu. Dodatkowo, na stoisku będzie można skonsultować się z ekspertami. Stoisko Bluetti będzie znajdować się w Pawilonie 32 - 7A.

