Błyskawiczne ładowanie niszczy baterię? Xiaomi odpowiada

Xiaomi podzieliło się szczegółami prac nad nowymi bateriami do swoich smartfonów. Czy szybkie ładowanie 50 W to już przeżytek?

Wraz z rozwojem technologii rośnie także zapotrzebowanie na energię. Jest to dość oczywisty związek i nie inaczej wygląda to w przypadku smartfonów. W tym przypadku producenci obrali nieco inną drogę i zamiast zwiększać pojemność i rozmiar baterii, zdecydowali się na możliwość błyskawicznego ładowania tych nieco mniej pojemnych. Czy wpływa to na żywotność baterii i jej zużycie? Zdaniem techników Xiaomi nie. Pracują oni właśnie nad stworzeniem baterii, którą będziemy mogli ładować szybciej niż kiedykolwiek.

Chiński producent zdecydował się wykorzystać w swoich najnowszych bateriach konstrukcję opartą na grafenie 10C, aby miały one jeszcze wyższą charakterystykę przewodnictwa elektronicznego i jonowego. Xiaomi wybrało bardziej stabilny materiał akumulatora dodatniego i ujemnego dla systemu 10C. Wykorzystuje on także specjalnie zaprojektowany elektrolit 10C, aby zwiększyć ochronę i wytrzymałość materiałów użytych w baterii. Zdaniem chińskiego producenta bateria ładowana nawet 200 W jest w stanie zachować więcej niż 80% energii nawet po 800 cyklach ładowania.

Jedną z największych obaw użytkowników smartfonów, ale także innych urządzeń mobilnych, od zawsze było bezpieczeństwo samego procesu ładowania. Wielu użytkowników smartfonów zwróciło też pewnie uwagę jak ich telefon, a konkretnie bateria, rozgrzewa się w trakcie ładowania. Zdaniem Xiaomi ich najnowsza technologia ładowania 200 W zapewnia ochronę i bezpieczeństwo całego procesu w czterech aspektach: temperatury, napięcia ładowania, protokołu oraz mocy. Uwzględnili oni ponad 40 różnego rodzaju zabezpieczeń.

Jakie są to zabezpieczenia? Dla przykładu, Xiaomi zdecydowało się na zastosowanie specjalnego materiału ze stopu rodu i rutenu, aby zapobiec rdzewieniu portów USB Typu C w trakcie szybkiego ładowania. Wprowadzony został także obwód, który wykrywa stopień nagrzania portu USB Typu C i jeżeli jest on zbyt wysoki, zredukuje on moc ładowania, lub przerwie je całkowicie.

Generowanie ciepła i nadmierne nagrzewanie się są jednym z głównych problemów, z którymi musimy radzić sobie ładując baterię. Szybkie ładowanie Xiaomi 200 W wykorzystuje układy równoległe. Dzięki temu efektywność konwersji energii wynosi aż 98.6%, czyniąc ją najwyższą w historii branży, jeżeli te dane okażą się prawdziwe. Firma zadbała też o to, aby ciepło generowane w trakcie ładowania zostało jak najszybciej rozproszone. Ciepło z przodu baterii zostanie rozłożone przez aluminiową ramę, a jej tyłu dzięki wzmocnionej warstwie grafitu. Dzięki temu rozwiązaniu temperatura urządzenia w trakcie ładowania 200 W będzie taka, jak w przypadku ładowania 120 W.

Xiaomi utrzymuje swoją opinię, że obecnie przyjęty limit 50 W dla szybkiego ładowania jest niewystarczający. Twierdzi także, że tak szybkie uzupełnianie mocy baterii nie wpływa na nią negatywnie w żaden sposób. Na to, jak nowa bateria od Xiaomi będzie się sprawować będą miały jeszcze wpływ dodatkowe prace nad jej projektem.

Źródło: gizchina