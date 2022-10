Bogdan kurde Boner wraca z przytupem na Netflix. Recenzja 3 sezonu Egozrcysty

Bogdan Boner jaki jest każdy widzi. Teraz najznamienitszy polski egzorcysta wraz ze swoją ekipą wraca na Netflix, aby ponownie stawić czoła zastępom piekła.

Jeśli chodzi o twórczość Bartosza Walaszka, to można ją kochać albo nienawidzić. Tutaj nie ma miejsca na nic pomiędzy. Do dzisiaj pamiętam maratony Pieska Leszka, Hydraulika Cześka czy Konia Rafała, które animował. Później przyszedł czas na Kapitana Bombę, Blok Ekipę, Galaktyczne Lektury czy wreszcie Egzorcystę. Muszę przyznać, że ten ostatni najbardziej przypadł mi do gustu. Czy Walaszek utrzymał formę w przypadku 3 sezonu animacji?

Bogdan Boner - bohater, na którego nie zasługujemy

Mówi się, że jedną z największych wartości scenariusza filmowego czy serialowego jest widoczna przemiana bohatera. No cóż. Walaszek za wszelką cenę łamie ten schemat i robi to świetnie. Bogdan Boner nie zmienił się ani trochę od pierwszego odcinka Egzorcysty. Nadal najlepszym lekarstwem na wszelkie dolegliwości jest butelka czystej, a właściwie Ojczystej, wypłaty na czas (a właściwie to wypłaty w ogóle) są dla niego niczym niepotrzebny dodatek do prowadzenia biznesu, a swój słynny brak celności tłumaczy tym, że przecież zapisał się na kurs strzelecki. Fakt, pierwsze zajęcia ma za jakiś czas, ale to już coś.

W trzecim sezonie kolejny raz zobaczymy jego zmagania z wysłannikami piekła. Ponownie towarzyszy mu zgrana i wierna ekipa w postaci nie do końca rozgarniętego Marcinka oraz zbuntowanego demona Domino. Od czasu do czasu do nieustraszonej grupy dołącza także ksiądz Natan.

Bogdan Boner: Egzorcysta (fot. Netflix)

Polska (a nawet świat) w krzywym zwierciadle

Walaszek w Egzorcyście wprost szydzi z aktualnych, i tych mniej aktualnych wydarzeń na świecie. Trzeba przyznać, że robi to w sposób doskonały i oczywiście dopasowany do swojego stylu. Jeśli zagłębimy się nieco w opowieść, to zobaczymy, że kwintesencją całej historii nie są tylko niepoprawne politycznie żarty, suchary i mnóstwo wulgaryzmów. Autor w irracjonalny sposób opisuje nas jako ludzi, nawet kiedy mowa tutaj o diabelskich postaciach. Głowa państwa, która udaje się nie mówiąc nikomu do laboratorium, aby zobaczyć tajny projekt i przez przypadek otwiera bramy piekieł, sabat złych czarownic, który został przełożony przez pandemię albo wakacje all inclusive, demon, który dorwał się do władzy i pierwszą jego decyzją jest wywołanie apokalipsy, czy naczelny wojska, który rusza na wojnę nie mając wojska to tylko kilka przykładów, które z łatwością możemy przenieść do współczesnego świata. To tylko pokazuje, w jak dziwnych czasach żyjemy.

Czy warto?

Na to pytanie nie da się jednoznacznie odpowiedzieć. Każdy, komu humor i sztuka tworzona przez Walaszka nie odpowiadała wcześniej, 3 sezonem Egzorcysty nie przekona się do jego twórczości. Z kolei osoby, które lubią tego typu historie, będą bawić się równie dobrze, jak w przypadku poprzednich sezonów. Bartosz Walaszek umiejętnie trzyma poziom i nie chce na siłę rewolucjonizować czegoś, co działa. Dalej ten sam poziom humoru, dalej ta sama krzywa kreska, dalej te same pokraczne animacje. Ja kupuję Bogdana Bonera w całości i polecam seans każdemu, kto chce się dobrze bawić. Bo u Walaszka humor może wulgarny i wydawałoby się niskich lotów, jednak mimo wszystko głęboki i inteligentny.