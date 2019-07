„BohemianRhapsody” osiąga miliard odtworzeń na YouTube - zremasterowane wideo i konkurs dla fanów Queen

Kultowy teledysk zespołu Queen do utworu „Bohemian Rhapsody” osiągnął miliard odsłon na YouTube i stał się tym samym pierwszym filmem sprzed 1990 roku, któremu udało się tego dokonać.

Film, który towarzyszył singlowi z 1975 roku, jest powszechnie uznawany za pierwsze w historii wideo promujące utwór muzyczny. Teledysk „Bohemian Rhapsody” ustanowił wzór dla tego gatunku przez dziesięciolecia. Dziś, ponad czterdzieści lat po jego stworzeniu, nadal inspiruje i dostarcza rozrywki milionom fanów na całym świecie. Aby uczcić ten wyjątkowy rekord, na YouTube trafiła właśnie zremasterowana wersja wideo do “Bohemian Rhapsody”. Teledysk jest dostępny na oficjalnym kanale zespołu Queen. Fani mogą teraz oglądać to historyczne nagranie w całej jego okazałości, w najwyżej jakości obrazu i dźwięku.

Z okazji tego osiągnięcia, zespół Queen - we współpracy z YouTube Music, Universal Music Group i Hollywood Records - ogłosił również uruchomienie „You Are The Champions”, czyli wyjątkowej kampanii, która da fanom szansę na stanie się częścią historii zespołu. Wielbiciele grupy będą mogli powalczyć o główne role w trzech nowych teledyskach do najbardziej znanych utworów zespołu, które w całości zostaną stworzone przez użytkowników. Kampania rozpocznie się jeszcze w tym miesiącu.

W ramach projektu muzycy, wokaliści i instrumentaliści będą mogli wystąpić w „Bohemian Rhapsody”, tancerze – zaprezentować swoją własną interpretację „Don’t stop me now”, ze specjalnym filmem instruktażowym stworzonym przez Polly Bennett (choreografkę i trenerkę ruchu Ramiego Maleka, aktora który wcielił się w rolę Freddy’ego Mercury'ego w filmie „Bohemian Rhapsody”). A artyści wizualni będą mieli szansę zaprojektować dowolne słowo lub frazę z tekstu „A Kind of Magic”.

Aby dowiedzieć się więcej, fani mogą odwiedzić stronę YouAreTheChampions.com, na której już wkrótce będzie można dodać swoje zgłoszenia! Gotowe filmy zostaną opublikowane jeszcze w tym roku na oficjalnym kanale zespołu.

„Bohemian Rhapsody” i Queen w liczbach

Teledysk Queen„Bohemian Rhapsody” z 1975 roku przekroczył pułap miliarda wyświetleń na YouTube, stając się tym samym najstarszym teledyskiem w historii, który dołączył do tego “miliardowego klubu”. Poprzednim rekordzistą był klip do “ November Rai n” zespołu Guns N 'Roses , wydany w 1992 r.

n” zespołu , wydany w 1992 r. W ciągu ostatnich 12 miesięcy wszystkie nagrania Queen zdobyły ponad 3,45 mld wyświetleń na YouTube . Najwięcej odtworzeń grupa zanotowała w Stanach Zjednoczonych (468 mln), Meksyku (455 mln), Brazylii (179 mln), Włoszech (165 mln) i Japonii (150 mln).

. Najwięcej odtworzeń grupa zanotowała w Stanach Zjednoczonych (468 mln), Meksyku (455 mln), Brazylii (179 mln), Włoszech (165 mln) i Japonii (150 mln). Teledysk do „Bohemian Rhapsody” powstał na podstawie okładki albumu „ Queen II ”. Kosztował zaledwie 4,5 tys funtów i został nakręcony w ciągu 3 godzin w czasie próby zespołu. Wyreżyserował go Bruce'a Gowers.

”. Kosztował zaledwie 4,5 tys funtów i został nakręcony w ciągu 3 godzin w czasie próby zespołu. Wyreżyserował go Bruce'a Gowers. Utwór, pochodzący z przełomowego albumu Queen pt. „ A Night At The Opera ”, został wydany jako singiel i zaprezentowany po raz pierwszy 31 października 1975 roku.

”, został wydany jako singiel i zaprezentowany po raz pierwszy 31 października 1975 roku. Wideo wyemitowano po raz pierwszy w Wielkiej Brytanii w programie telewizyjnym Top of The Pops w listopadzie 1975 roku.

w listopadzie 1975 roku. „Bohemian Rhapsody” był pierwszym hitem Queen w zestawieniu Top 10 w USA. W Wielkiej Brytanii utwór utrzymywał się na 1 miejscu list przebojów przez 9 kolejnych tygodni, ustawiając rekord w tym czasie. Na szczyty list przebojów wrócił jeszcze raz, w 1991 roku.

„BohemianRhapsody” to jedyna piosenka w historii, która dwukrotnie zdobyła pierwsze miejsce na listach przebojów w Wielkiej Brytanii.

Queen sprzedał ponad 300 milionów albumów na całym świecie

„BohemianRhapsody” było najczęściej wyszukiwaną w Google piosenką w 2018 roku.

Zespół Queen ma ponad 10 milionów subskrybentów na swoim kanale na YouTube.

Utwór „BohemianRhapsody” dotarł również do pierwszej czterdziestki list przebojów w USA w 2019 r., stając się tym samym jedną z niewielu piosenek, które dotarły do Top 40 w trzech różnych dekadach

Top 5 filmów Queen na platformie YouTube to:

„BohemianRhapsody” - 1 MLD+

„Don’t Stop Me Now” - 490 MLN

„Another One Bites the Dust” - 340 MLN

„We Will Rock You” - 333 MLN

„I Want to Break Free” - 312 MLN

Kanał Queen na YouTube: https://Queen.lnk.to/QueenYT

Bohemian Rhapsody: https://Queen.lnk.to/BohemianRhapsodyVideo