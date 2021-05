Bolt Drive rusza, wypożycz auto na minuty

Program Bolt Drive ma umożliwić użytkownikom szybkie wypożyczenie samochodu w kilku prostych krokach poprzez aplikację na smartfony. Jak przekonuje firma, dzięki nowej usłudze klienci staną się mniej zależni od osobistych samochodów, dzięki możliwości wybrania alternatywnego środka transportu. Bolt jest także pierwszą platformą w Europie, która oferuje jednocześnie carsharing, usługi taxi oraz możliwość wypożyczenia hulajnogi, czy roweru.

Markus Villig, CEO Bolt, twierdzi, że takie rozwiązanie jest lepszą alternatywą dla osobistych aut: "Samochody prywatne są główną przyczyną problemów w transporcie miejskim. Odpowiadają za ruch uliczny, emisję CO2 i zajmowanie przestrzeni miejskiej. Misją Bolta jest ułatwienie ludziom rezygnacji z samochodów prywatnych."

Usługa Bolt Drive pozwoli jej użytkownikom zobaczyć dostępne w ich okolicy pojazdy i zarezerwować, a następnie odblokować je za pośrednictwem aplikacji. Po zakończeniu jazdy pojazd możemy pozostawić w dowolnym miejscu na obszarze działania aplikacji. Dodatkowym plusem jest także brak opłat za parkingi oraz paliwo podczas korzystania z Bolt Drive. Póki co nie mamy jednak informacji dotyczących opłaty za samą usługę.

- By społeczność lokalna mogła przestawić się z „posiadania” na transport na żądanie, musimy zaoferować wygodniejszą, tańszą i bardziej przyjazną dla środowiska opcję na pokonanie każdej odległości. Robimy to już na krótkich i średnich dystansach. Bolt Drive obejmuje teraz pozostałe przypadki, niezależnie od tego, czy jest to wycieczka do centrum handlowego czy weekendowy wypad. - podsumował Markus Villig