Bon 100 zł na dekoder DVB-2/HEVC - jak uzyskać?

Refarming tuż-tuż, a jeśli musisz z jego powodu nabyć nowy dekoder, mamy dla Ciebie bardzo dobre wieści - zapłacisz mniej o 100 zł.

O tym, kiedy zostanie wprowadzony refarming 2022, piszemy w osobnym tekście. Jeśli Twój telewizor nie obsługuje standardu cyfrowej telewizji naziemnej DVB-T2/HEVC, do odbioru kanałów niezbędny będzie nowy dekoder. Mimo, że nie jest to duży wydatek, państwo postanowiło pomóc. Biuro prasowe Kancelarii Prezydenta RP poinformowało, że prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę na mocy które każde gospodarstwo domowe będzie mogło dostać bon o wartości 100 zł. Co więcej - będzie można wykorzystać go nie tylko na zakup dekodera, ale także nowego telewizora obsługującego nowoczesny standard.

Jak szacuje rząd, obecnie 2,27 mln gospodarstw w Polsce nie może odbierać naziemnej telewizji cyfrowej. Zmiana standardu nadawania wymusza na nich zakup dekodera i/lub telewizora - inaczej nie będą mogli niczego oglądać. Bon na 100 zł zmniejszy koszty takiej operacji. Jak go uzyskać? Elektronicznie, za pośrednictwem platformy gov.pl lub w placówkach Poczty Polskiej. Bon ma postać kody do realizacji w sklepach, sklepach online oraz na platformach sprzedażowych. Osoby, które otrzymają bon, mogą wykorzystać go do końca 2022 roku.

Źródło: Wirtualne Media