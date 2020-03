Bonusy dla seniorów od Play w ramach akcji #zostańwdomu

Sieć komórkowa Play postanowiła wspomóc również tych najbardziej narażonych na działanie wirusa. Osobom, które ukończyły 65 lat, operator Play proponuje wydłużenie ważności konta oraz odroczenie daty płatności za faktury. Warto zapoznać się szczegółami i przez najbliższy czas nie martwić się zobowiązaniami.

Obecna sytuacja jest szczególnie niebezpieczna dla starszych osób, które w większym stopniu narażone są na zachorowanie. Dlatego w ramach akcji #zostanwdomu , sieć komórkowa Play postanowiła wesprzeć seniorów, umożliwiając im późniejszy termin zapłaty za rachunki oraz przedłużenie ważności konta. Z oferty mogą skorzystać wszyscy, którzy ukończyli 65 rok życia.

Użytkownicy, którzy korzystają z oferty Play na kartę mają przedłużoną ważność konta do końca czerwca. Przez ten czas nie trzeba doładowywać konta, aby korzystać ze zgromadzonych środków. Ważne jest jednak to, że obecnie dotyczy to jedynie osób, które w tym momencie mają aktywne konto. Środki na koncie można uzupełnić bez wychodzenia z domu za pomocą aplikacji Play24 czy przez stronę doladowania.play.pl. Istnieje także możliwość dopisania doładowania konta do rachunku na fakturę przez najbliższych.

Seniorzy, którzy korzystają z abonamentu głosowego, internetowego czy na telefon stacjonarny otrzymują dodatkowe 14 dni na opłacenie rachunków. Osoby objęte akcją otrzymają SMS-a o wydłużonym terminie płatności. Wiek będzie weryfikowany na podstawie danych, na które zarejestrowana jest usługa.

Osoby, które znajdą się w trudnej sytuacji mogą skorzystać z usługi Kredyt dla ofert na Kartę. Można uzyskać dodatkowy pakiet, jeśli na koncie znajduje się mniej niż 1 zł. W tej sytuacji dostępne są trzy rozwiązania. Można skorzystać z pakietu, którym otrzymujemy dodatkowo:

2 zł - przy łącznej wartości Doładowań Użytkownika z ostatniego roku co najmniej 30 złotych

3 zł - przy łącznej wartości Doładowań Użytkownika z ostatniego roku co najmniej 50 złotych

5 zł - przy łącznej wartości Doładowań Użytkownika z ostatniego roku co najmniej 100 złotych

Kwota, którą wybierzemy, zostanie pobrana przy kolejnym doładowaniu.

Aby aktywować pakiet, można połączyć się z Biurem Obsługi Klienta (790 500 500) lub wybrać następujący kod:

dla pakietu 2 złote – *111*802*1#

dla pakietu 3 złote – *111*803*1#

dla pakietu 5 złotych – *111*805*1#

Oficjalną informacje znajdziecie na stronie: https://blogplay.pl/

Warto zapoznać się także z innymi promocjami oferowanymi przez Play w ramach akcji #zostanwdomu

W tym trudnym dla wszystkim czasie ważne dokumenty czy materiały do pracy warto drukować bez wychodzenia w domu. Sprawdźcie jaką drukarkę wybrać.