Bootcampy programistyczne - co to jest, jak wybrać kurs dla siebie i przegląd ofert

Dzięki technologii oraz kolejnym innowacjom w jej zakresie zyskuje całe nasze życie, od rozwoju medycyny i bezpieczeństwa począwszy, na wygodzie codziennego funkcjonowania skończywszy. Co więcej, obecne tempo rozwoju technologicznego jest większe, niż kiedykolwiek wcześniej, a najlepiej świadczy o tym to, że na co dzień obcujemy z rozwiązaniami, które jeszcze kilka lat temu wliczaliśmy w poczet fikcji naukowej.

W celu wdrażania tych korzystnych innowacji, ich rozpowszechniania i sprawowania nadzoru, aby sprawnie funkcjonowały, konieczne są liczne zastępy specjalistów z dziedziny IT, a w szczególności - programistów. Jak się jednak okazuje, obserwowana od jakiegoś czasu zmiana rynku pracy na tzw. rynek pracownika dotyczy również tych obszarów zawodowych. Co to oznacza? Mianowicie to, że jest ogromne zapotrzebowanie na wykwalifikowanych ekspertów z poszczególnych dziedzin i w chwili obecnej znacznie przekracza ono ilość samych specjalistów.

Wykształcenie programistyczne

Z opublikowanego w zeszłym roku przez Komisję Europejską Indeksu Gospodarki Cyfrowej i Społeczeństwa Cyfrowego 2020 (Digital Economy and Society Index, DESI 2020) wynika, że obecnie na rynku europejskim brakuje aż 600 tysięcy programistów, z czego około 50 tysięcy w samej tylko Polsce. Oznacza to, że posiadając odpowiednie kwalifikacje nie tylko możemy praktycznie od tak zwanej ręki znaleźć zatrudnienie, ale będziemy mogli wręcz przebierać w ofertach według własnego uznania. Co jednak zrobić, aby zdobyć dedykowane zawodowi programisty kompetencje?

Zazwyczaj większość ludzi specjalistyczne wykształcenie kojarzy głównie ze studniami wyższymi, jednak w przypadku programistów jest nieco inaczej. Spowodowane jest to głównie dynamiką zmian na rynku IT, związaną przede wszystkim z szybkim jego rozwojem i stale zmieniającymi się wymaganiami względem pracownika. Wpływa to także na zdobywanie kompetencji związanych z programowaniem, bowiem wieloletnie studia mogą powodować, iż wiedza zdobyta w ich toku może być już nieco przestarzała nawet w momencie ich ukończenia. Dlatego też, wychodząc naprzeciw potrzeb ludzi, powstały specjalne szkoły oraz kursy programowania, a największą popularnością cieszą się tzw. bootcampy.

Czym jest bootcamp?

Samo określenie pochodzi z języka angielskiego i początkowo było stosowane w odniesieniu do krótkich i intensywnych, wojskowych obozów treningowych. Następnie, zwrot ten zaczął być stosowany nie tylko do specyficznych aktywności fizycznych, ale też w innych dziedzinach, w ramach których możliwe jest uzyskanie określonego rezultatu podczas krótkotrwałych, ale zintensyfikowanych działań. Tak właśnie rozpowszechniła się forma bootcampów programistycznych, czyli przyspieszonych kursów programowania, podczas których kursanci uzyskują narzędzia umożliwiające im podjęcie zatrudnienia w zawodzie programisty od razu po zakończeniu nauki. Tym sposobem, dynamicznie rozwijający się rynek wręcz na bieżąco otrzymuje kolejnych specjalistów, a osoby poszukujące zatrudnienia lub intratnej ścieżki zawodowej mają możliwość zdobycia odpowiednich kwalifikacji w wyjątkowo krótkim czasie.

Warto przy tym zaznaczyć, że wiele osób próbuje uczyć się programowania na własną rękę, jednak ta specyficzna dziedzina wymaga jej dogłębnego zrozumienia. To natomiast zapewni indywidualny nadzór mentora i jego weryfikacja naszych postępów, a w razie potrzeby, również korekcja popełnianych przez nas błędów. Należy też pamiętać, iż podobnie jak inne tego typu kursy, bootcampy to zajęcia przeprowadzane grupowo i nie bez znaczenia w trakcie edukacji jest nie tylko ewentualne wsparcie, ale także motywacja ze strony grupy, którą łączą wspólne cele.

Bootcamp programistyczny – co należy wiedzieć?

Przede wszystkim należy wiedzieć, iż brak podstawowej wiedzy z dziedziny programowania nie stoi na przeszkodzie, aby rozpocząć przygodę w tej dziedzinie. Większość kursów kwalifikacyjnych charakteryzuje się bowiem skondensowanym, całościowym zakresem nauki i nie wymaga wcześniejszego posiadania jakichkolwiek informacji na ten temat. W skrócie, to kurs ma zapewnić całkowity, wymagany do podjęcia obowiązków zakres wiedzy i umiejętności. Pomimo tego należy pamiętać, iż wybierając jeden z kursów zaawansowanych lub skoncentrowanych na bardziej wymagającym aspekcie, oczekiwać się będzie od nas pewnych podstaw i możliwe nawet, że w takich przypadkach będziemy musieli przystąpić do testu kwalifikacyjnego. Ważnym elementem jest też znajomość języka angielskiego, która jest bardzo istotna ze względu na specyfikę branży programistycznej.

Dużym plusem jest to, iż niektóre szkoły edukujące w tej dziedzinie pomagają swoim absolwentom w znalezieniu pracy, np. część z nich zawiera umowy z firmami zewnętrznymi. W ten ciekawy sposób, firma nawiązująca współpracę ma zapewniony stały dopływ pracowników, natomiast kursanci łatwiejszy start na nowej drodze zawodowej.

Nie mniej istotną sprawą jest cena bootcampów z dziedziny programowania. Tutaj trzeba przygotować się potencjalnie na spory wydatek, zazwyczaj w wysokości kilku tysięcy złotych. Należy jednak pamiętać, iż w przypadku finansów praktycznie zawsze trzeba najpierw zainwestować, aby potem cieszyć się zyskami. Dodatkowo, biorąc pod uwagę intensywność prowadzonych szkoleń oraz to, że zapewniają one kompleksowe kompetencje, często wystarczające do natychmiastowego podjęcia zatrudnienia może się okazać, iż ceny te wcale się są takie wygórowane. Można na to spojrzeć także w ten sposób, że w przypadku innych branż do zdobycia podobnych, koniecznych kwalifikacji należy zakończyć kilkuletnie studia, których koszty po całościowym przeliczeniu często znacznie przekraczają te, związane z kursami programistycznymi.

Komentarz eksperta Norbert Ryciak Popularność bootcampów w ostatnich latach rośnie, a oferta kursów poszerza się, dostosowując do trendów rynkowych. Mamy do dyspozycji już nie tylko bootcampy stricte programistyczne, na których przygotowujemy się do pracy jako programista konkretnego języka, ale również bootcampy poświęcone m. in. dziedzinie data science, która w ostatnich latach jest najdynamiczniej rozwijającą się gałęzią IT. Bootcampy dotyczące tego obszaru mają wyraźnie inną specyfikę niż te “klasyczne” – dziedzina ta jest bardziej różnorodna. Pośród kompetencji, które powinniśmy nabyć na takim kursie, jest programowanie, ale to tylko jeden z elementów – potrzebujemy opanować również zagadnienia takie jak bazy danych, statystyka, uczenie maszynowe, deep learning czy technologie big data. Dlatego trudniej jest znaleźć kurs, który będzie efektywnie kształcił specjalistów od pracy z danymi. Przy wyborze takiej ścieżki kształcenia, trzeba być szczególnie uważnym analizując oferty na rynku bootcampów, ponieważ kursy mogą różnić się głównymi kierunkami rozwoju – jedne będą bardziej nastawione na obsługę baz danych czy wizualizację, a inne skupią się przede wszystkim na opanowaniu inteligentnych algorytmów uczenia maszynowego. Dlatego, przy wyborze takiego kursu, szczególną uwagę trzeba zwrócić na takie aspekty, jak to, czy program odpowiada wymaganiom rynku pracy, czy trenerzy są rzeczywiście ekspertami w tej dziedzinie, czy dotychczasowe efekty kształcenia firmy oferującej bootcamp. Norbert Ryciak, opiekun merytoryczny bootcampu Data Science Kodołamacz.pl

Kolejną kwestią jest tryb odbywania kursu. Jeszcze do niedawna, przeważająca większość bootcampów oraz innych form nauki programowania odbywała się stacjonarnie, a wyjątek stanowiły szkoły generalnie działające online. Panująca pandemia COVID-19 jednak wiele zmieniła i chcąc utrzymać się na rynku, szkoły oraz firmy organizujące kursy musiały się przystosować do nowych realiów. Oznacza to, że obecnie większość bootcampów jest dostępna w formie zdalnej, a w mniejszości i wyjątkiem są zajęcia stacjonarne. Jednakże, jeśli wolimy taką formę nauki, to również znajdziemy na rynku coś dla siebie.

Czas to pieniądz

Jest jeszcze jedna ważna sprawa, którą warto bardziej podkreślić zanim przejdziemy dalej, a mianowicie, wspomniany wcześniej czas. Jak bowiem wiadomo, to czas jest w obecnych czasach towarem deficytowym i praktycznie zawsze jest go zbyt mało. Dlatego właśnie bootcampy cieszą się tak dużą popularnością, ponieważ zwyczajnie go oszczędzają, maksymalnie kompresując ilość przekazywanej kursantom wiedzy. Im mniej czasu poświęcimy na zdobycie kwalifikacji, tym szybciej będziemy mogli podjąć nowe obowiązki. Tym samym, w krótszym czasie zaczniemy zarabiać w nowym zawodzie i przestaniemy marnować czas na wykonywanie dotychczasowych obowiązków. Bądźmy bowiem szczerzy, skoro planujemy zmianę czy też wejście na nową ścieżkę zawodową, to prawdopodobnie spowodowane jest to tym, że dotychczasowa przestała być dla nas satysfakcjonująca. Jeśli tak, to nie ma co zwlekać.

Skoro już jesteśmy przy bootcampach i czasie, to warto też zaznaczyć, że podjęcie edukacji w ramach tego typu kursów wcale nie musi kolidować z naszymi dotychczasowymi obowiązkami, np. zawodowymi. Oczywiście, możemy podjąć naukę programowania w klasycznym, dziennym trybie, czyli od poniedziałku do piątku, po kilka godzin, poczynając od rana i szkoląc się do popołudnia. Prawda jest jednak taka, że nie każdy może sobie na to pozwolić, ponieważ na co dzień mamy własne zadnia do wykonania. W przypadku bootcampów natomiast, możemy bez problemu znaleźć kurs odbywający się wieczorowo, weekendowo, a nawet wakacyjnie w zależności od indywidualnych możliwości.

Istotne jest także to, iż choć bootcampy to tzw. kursy ekspresowe, to muszą one obejmować tyle czasu, aby w danej dziedzinie przekazać pełną wiedzę oraz umiejętności. Tak więc musimy liczyć się z tym, że ich długość uzależniona będzie od zakresu tematycznego i np. w przypadku samej tylko nauki konkretnego języka programistycznego może ona potrwać około kilku dni. Natomiast bardziej złożony program wymagać będzie od kilku do kilkunastu tygodni i zawierać zarówno naukę języka, umiejętności tworzenia konkretnych technologii, jak i dodatkowe umiejętności, np. lekcje angielskiego związanego z IT (np. angielski w IT wchodzi w skład kursów oferowanych przez Future Collars). Wiadomo więc, że im więcej umiejętności, tym dłuższy okres edukacji, jednak w porównaniu do innych kursów o takim samym zakresie, czas nauki jest i tak ekspresowy.

Oferty bootcampów

Jak już ustaliliśmy, mamy szerokie pole możliwości wyboru odpowiedniego dla nas bootcampu. Dobrać możemy go według naszych osobistych preferencji, dotyczących zarówno trybu nauki (stacjonarny lub online), czasu jej trwania, możliwości finansowych oraz godzin odbywania edukacji (najczęściej weekendowo lub wieczorowo), ale także zakresu interesującej nas wiedzy. Bootcampy bowiem oscylują w szerokiej tematyce, od tych skoncentrowanych na konkretnym języku programistycznym (np. JAVA, Phyton, C, C++, HTML), albo na poszczególnych technologiach, programach czy umiejętnościach (np. WordPress, Linux lub projektowanie aplikacji mobilnych). Wszystko zależy od tego, czym chcielibyśmy się zająć na nowej drodze życia lub też w jakim zakresie chcemy poszerzyć dotychczasową wiedzę. W celu ułatwienia wyboru odpowiedniego kursu programistycznego, przygotowaliśmy porównanie kilku dostępnych na rynku ofert. Zapraszamy.

Jeśli natomiast posiadamy już jakieś doświadczenie lub wiedzę z zakresu IT i chcielibyśmy rozwinąć się dodatkowo w jakiejś tematyce, to warto wziąć również pod uwagę szkolenia. Zazwyczaj są one kilkudniowe i skoncentrowane na zaznajomieniu z konkretnym aspektem. Dobrym przykładem jest m.in. SAGES, gdzie znajdziemy aż 415 różnych szkoleń, trwających od 1 do 5 dni i obejmujących naprawdę duży obszar tematyczny z kategorii IT.

O co warto zapytać?

Jak we wszystkich branżach szeroko pojętych usług, poszczególne firmy często wzbogacają swoje oferty także o rabaty czy dodatkowe możliwości rozliczenia należności. Wiele firm pomaga także w uzyskaniu dofinansowania na poczet kursu m.in. z PUP i także warto bliżej przyjrzeć się takim możliwościom w trakcie przeglądania ofert.

Jak również wcześniej wspomniano, choć w większości przypadków nie jest wymagana wcześniejsza wiedza, to należy upewnić się także, czy wybrany przez nas kurs nie należy do bardziej zaawansowanych i np. posiada dodatkowe warunki kwalifikacji.

Równie istotną sprawą jest potencjalna pomoc w rozpoczęciu nowej kariery, ponieważ w tym celu właśnie decydujemy się najczęściej na naukę programowania. Przed wyborem danego bootcampu warto więc dowiedzieć się, czy możemy oczekiwać dodatkowej pomocy w tej kwestii, np. zapewnienia stażu, materiałów do portfolio, umówienia na rozmowę kwalifikacyjną lub doradztwa zawodowego. Te i wiele innych ciekawych rzeczy mogą zaoferować nam poszczególne szkoły i kursy, a skoro uzależniamy od nich naszą przyszłość, to powinniśmy sprawdzić dokładnie wszystkie aspekty oraz możliwe bonusy.