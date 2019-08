Borderlands 3 - Gearbox pracuje już nad czterema DLC do gry

Pracownicy firmy Gearbox Software - Danny Homan oraz Sam Winkler, w jednym z ostatnich wywiadów ujawnili kilka ciekawych informacji na temat Borderlands 3.

Danny Homan oraz Sam Winkler odpowiadali na pytania dziennikarza serwisu wccftech - Nathana Bircha. Z przeprowadzonego wywiadu dowiedzieliśmy się kilku ciekawych rzeczy na temat przyszłości Borderlands 3.

Okazuje się, że twórcy już pracują nad dodatkami do Borderlands 3, na razie w przygotowaniu są cztery DLC, które zaoferują nam nowe obszary, nowe postacie, a także, co jeszcze bardziej interesujące, możemy liczyć na powrót bohaterów z poprzednich części. Niestety mało prawdopodobne jest abyśmy dostali nowe grywalne postacie, bowiem już wcześniej twórcy podkreślali, że dostępni bohaterowie są na tyle zróżnicowani, że nie ma sensu wprowadzać kolejnych.

Twórcy podkreślili również, że przy tworzeniu nowych DLC inspirowali się rozszerzeniami do Borderlands 2, gdzie między innymi otrzymaliśmy DLC inspirowane piratami (Captain Scarlett and her Pirate's Booty) czy klasycznymi, papierowymi RPG-ami (Tiny Tina’s Assault on Dragon Keep).

Dowiedzieliśmy się również, że znaczącą rolę w Borderlands 3 odegra nasz statek kosmiczny - Sanctuary III. W jego wnętrzu znajdować się będzie nasz prywatny pokój, który będziemy mogli samodzielnie udekorować. Sanctuary III pozwoli nam również swobodnie poruszać się po ogromnym świecie gry i zwiedzać kolejne planety, których ma być niezwykle dużo, a każda charakteryzować się będzie unikalnym stylem.

Borderlands 3 jest już w tzw. "złocie", co oznacza, że nic nie zagraża premierze gry zaplanowanej na 13 września. Produkcja studia Gearbox Software zadebiutuje równolegle na PC, PlayStation 4 i Xbox One.

źródło: wccftech.com