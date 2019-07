Borderlands 3 bez szans na funkcję cross-play w dniu premiery

Na temat Borderlands 3 wiemy już całkiem sporo. Jedną z największych niewiadomych pozostawała funkcja cross-play. Niestety Randy Pitchford rozwiał nadzieje na cross-play w dniu premiery.

Cross-play to funkcja umożliwiająca wspólne granie po sieci bez względu na posiadany sprzęt. Oznacza to, że logując się do Borderlands 3 z PlayStation 4 moglibyśmy grać ze znajomym z PC czy Xbox One. W przypadku produkcji nastawionych na kooperację, jak właśnie Borderlands 3, jest to idealne rozwiązanie, którego coraz częściej domagają się gracze. Niestety nie wszyscy producenci sprzętu są skorzy przystać na cross-play (tak na ciebie patrzę Sony!).

Twórcy Borderlands 3 - studio Gearbox Software, niejednokrotnie poruszali temat cross-play, za każdym razem podkreślając, że to znakomita funkcja i bardzo im się podoba. Mogłoby się zatem wydawać, że między-sprzętowe granie będzie dostępne w Borderlands 3. Pikanterii sprawie dodało ostatnie ogłoszenie twórców, którzy zaprosili fanów na wydarzenie "celebration for togetherness". Jego nazwa sugeruje coś związanego ze wspólnym graniem, a więc fani automatycznie pomyśleli o funkcji cross-play.

Randy Pitchford - lider Gearbox Software, widząc zamieszanie związane z "celebration for togetherness" zdecydował się na oficjalny komentarz. Niestety, dowiadujemy się z niego, że zapowiedziane wydarzenie nie będzie mieć nic wspólnego z funkcją cross-play. Co gorsza Pitchford potwierdził również, że Borderlands w dniu debiutu nie będzie posiadało rzeczonej funkcji.

Żeby było jasne, nie będzie żadnej funkcjonalności cross-play w Borderlands 3 w dniu premiery. Ściśle współpracujemy z naszymi partnerami, aby stworzyć pozytywne doświadczenie cross-play tak szybko, jak to możliwe. Bardzo chcemy, aby cross-play było dostępne na jak największej liczbie platform.

Nadzieja na cross-play wciąż pozostaje. Widać, że twórcy są zdeterminowani żeby wprowadzić ją do gry. Borderlands 3 zadebiutuje 13 września na PlayStation 4, Xbox One i PC. Jeśli jesteście ciekawi co Gearbox pokaże podczas "celebration for togetherness", to zajrzyjcie na oficjalny kanał gry na YouTube, dzisiaj o godzinie 16:00.