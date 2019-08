Borderlands 3 na nowym zwiastunie, twórcy zapowiadają tryb - Proving Grounds

Studio Gearbox software opublikował nowy materiał wideo wprowadzający graczy w świat Borderlands 3. Dodatkowo ujawniono zupełnie nowy tryb kooperacyjny - Proving Grounds.

W ostatnich tygodniach regularnie otrzymujemy nowe materiały na temat Borderlands 3. Twórcy gry - studio Gearbox Software, postanowili wykorzystać trwające właśnie targi Gamescom 2019 i opublikowali kolejny film. Najnowszy materiał skupia się na podstawowych elementach produkcji jak: klasach postaci, broniach, pojazdach oraz przeciwnikach.

To jednak nie wszystko, przedstawiciele studia ujawnili również zupełnie nowy tryb o nazwie Proving Grounds. Dostępny on będzie dla najbardziej doświadczonych graczy i należy go traktować jako element tzw. "endgamu". Gracze, w maksymalnie czteroosobowych drużynach, muszą odpierać kolejne fale wrogów i przedzierać się przez dostępne lokacje, a to wszystko w ograniczonym czasie. Na końcu każdej rundy czeka na nas potężny boss. Im szybciej pokonamy wrogów i wykonamy wyzwania, tym lepsze otrzymamy nagrody. W dniu premiery gry czeka na nas sześć wyzwań w ramach Proving Grounds. Jeśli jesteście ciekawi jak tryb ten wygląda w akcji, to redakcja serwisu IGN opublikowała swój pełny mecz w Proving Grounds.

Borderlands 3 zmierza na PC (Epic Games Store), PlayStation 4 oraz Xbox Ona. Gra trafi do sklepów 13 września tego roku.

źródło: gearbox software/ign.com