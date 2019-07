Borderlands 3 - nowy trailer przedstawia nam postać Zane'a

Twórcy Borderlands 3 postanowili przybliżyć nam głównych bohaterów produkcji, zaczynając od samotnego zabójcy - Zane'a.

Fani kooperacji, szalonych historii i looter-shooterów nie mogą się już doczekać debiutu najnowszej odsłony serii Borderlands. Twórcy - studio Gearbox Software, starają się na wszelkie sposoby umilać nam czas oczekiwania. Otrzymaliśmy już kilka ciekawych zwiastunów, w tym jeden z nieśmiertelnym Claptrapem w roli głównej. Teraz przyszła pora na serię filmików poświęconych głównych bohaterom produkcji, zaczynając od zabójcy (choć jak pokazuje nam nowy materiał - nie tylko) Zane'a.

Jak widać Zane cierpi na samotność, ale już we wrześniu na pewno się to zmieni, bowiem, jak zapowiadają twórcy, Borderlands 3 ma wynieść kooperację na zupełnie nowy poziom. Gracze będą mogli bawić się wspólnie bez względu na to jaką grają postacią, jaki mają poziom, a także czy wolą grać po sieci czy na dzielonym ekranie offline.

Wracając do Zane'a, Gearbox przedstawia go jako jedną z najbardziej uniwersalnych postaci. W zależności od naszych decyzji Zane może: tworzyć hologramy, przywołać latającego drona, który będzie nieustannie atakował przeciwników lub osłonić się ochronną tarczą. Co istotne, Zane jako jedyna postać w grze będzie mogła wybrać dwie zdolności specjalne (co jednak okupione będzie brakiem dostępu do granatów).

Możemy się spodziewać, że już niebawem zadebiutują kolejne filmiki, prezentujące nam pozostałych bohaterów: Amarę, Moze i FL4Ka.

Borderlands 3 zadebiutuje 13 września na PlayStation 4, Xbox One i PC (wyłącznie w Epic Games Store).