Borderlands 3 - poznaliśmy ostatniego bohatera produkcji, władca zwierząt FL4K na zwiastunie

Nie musieliśmy długo czekać na materiał promocyjny związany z ostatnim grywalnym bohaterem Borderlands 3 - FL4K-iem.

Studio Gearbox Software zaprezentowało ostatni materiał wideo prezentujący nam głównych bohaterów Borderlands 3. Do Zane'a, Moze oraz Amary dołączył wreszcie władca zwierząt - FL4K.

Jak widać na powyższym materiale FL4K to wędrowny robot, który podczas bitwy zawsze korzysta z pomocy jednego z trzech swoich zwierzęcych towarzyszy. Nasz bohater posiada dodatkowo trzy zdolności specjalne. Pierwsza z nich "fade away" pozwala mu zniknąć na 15 sekundy, w trakcie trwania niewidzialności może on oddać trzy strzały, a te zawsze będą atakami krytycznymi. Druga zdolność to "gamma ray", która powoduje teleportację zwierzęcego towarzysza FL4K-a, dodatkowo go napromieniowując, co sprawia, że zadaje on dodatkowe obrażenia przeciwnikom w pobliżu. Użycie tej zdolności gdy zwierzak jest martwy powoduje jego wskrzeszenie. Ostatnia ze zdolności specjalnych władcy zwierząt to "rakk attack" - FL4K przywołuje dwie latające bestie (rakki), które zrzucają bomby na jego przeciwników.

Warto też dodać, że rozgrywka FL4K-iem będzie się znacząco różnić od pozostałych postaci. Oprócz zdolności specjalnych bohater może przywołać jednego z trzech zwierzęcych towarzyszy, ci z kolei gwarantują mu dodatkową zdolność pasywną oraz aktywną.

Premiera Borderlands 3 odbędzie się już za nieco ponad miesiąc - 13 września. Gra zadebiutuje na PlayStation 4, Xbox One oraz PC.