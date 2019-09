Borderlands 3 - poznaliśmy szczegóły na temat endgame'u

Studio Gearbox Software zdecydowało podzielić się z nami szczegółami dotyczącymi tzw. endgame'u w Borderlands 3.

Jedna z największych tegorocznych premier odbędzie się już w przyszły piątek. Twórcy Borderlands 3 - studio Gearbox Software, chcą nas dobrze przygotować do zabawy i zaprezentowali nam z jakich elementów składać się będzie endgame w ich nadchodzącej produkcji.

W Borderlands 3 zakończenie kampanii fabularnej i osiągnięcie maksymalnego poziomu nie oznacza końca gry. Dla wielu graczy będzie to tak naprawdę dopiero jej początek. Twórcy postanowili odpowiednio zadbać o najbardziej zaangażowanych graczy i przygotowali dla nich szereg atrakcji.

Przede wszystkim otrzymamy dodatkowy system rozwoju postaci - Guardian Rank, działa on na podobnej zasadzie jak Badass Rank z drugiej części serii. Po osiągnięciu maksymalnego poziomu możemy dalej zdobywać doświadczenie. Z każdy takim "dodatkowym" poziomem będzie mogli ulepszyć wybraną przez nas statystykę postaci. Co istotne, z bonusów tych będą mogły korzystać wszystkie nasze postacie.

Gracze do swojej dyspozycji otrzymają również tryb True Vault Hunter, czyli nic innego, jak dobrze znany tryb nowa gra plus, który pozwoli nam jeszcze raz przejść główną kampanię gry. Tym razem jednak przeciwnicy będą silniejsi, a łupy cenniejsze.

Całkowitą nowością jest tryb Mayhem, który przygotowano z myślą o najbardziej zaangażowanych graczach. Mayhem pozwoli nam na uruchomienie trzech dodatkowych poziomów trudności. Każdy z nich ma być ogromnym wyzwaniem. Oprócz standardowego wzmocnienia przeciwników, Mayhem wprowadzi do gry również losowe modyfikatory, które mają utrudnić rozgrywkę. Sprawią one, że odwiedzane planety, mogą wymagać od nas np. korzystania z określonych broni czy rodzajów obrażeń. Do rozpoczęcia zabawy w trybie Mayhem niezbędne będzie ukończenie kampanii w trybie True Vault Hunter.

Warto przypomnieć, że już wcześniej ujawniono, iż w skład endgame'u wejdzie również kooperacyjny tryb Proving Grounds.

Do premiery Borderlands 3 pozostały niespełna dwa tygodnie - gra trafi do sklepów 13 września tego roku. Produkcja studia Gearbox zmierza na PC (Epic Games Store) oraz konsole PlayStation 4 i Xbox One.