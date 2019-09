Borderlands 3 rozchodzi się jak świeże bułeczki, gra bije kolejne rekordy

Premiera Borderlands 3 już za nami. Produkcja studia Gearbox Software, zgodnie z oczekiwaniami, sprzedaję się niczym świeże bułeczki.

Wydawca Borderlands 3 - firma 2K Games, pochwaliła się pierwszymi wynikami sprzedaży gry. W ciągu pierwszych pięciu dni od premiery, do sklepów trafiło 5 milionów egzemplarzy Borderlands 3. Co więcej, najnowsza odsłona serii sprzedaje się o 50% lepiej od poprzednika, co automatycznie sprawiło, że produkcja studia Gearbox Software jest najszybciej sprzedającym się tytułem w historii 2K Games.

Wydaje się, że kontrowersje związane z czasową wyłącznością sklepu Epic Games Store nie zaszkodziły za bardzo Borderlands 3. Jak poinformował wydawca, najnowsza część cyklu osiągnęła również najlepszy wynik sprzedaży w historii całej serii na PC.

Sukces Borderlands 3 sprawił, że cała marka przekroczyła magiczną barierę 1 miliarda dolarów zysku. Co ciekawe, jest to dopiero druga franczyza należąca do 2K Games, której udało się osiągnąć tak rewelacyjny wynik. W ramach ciekawostki warto dodać, że aż 70% całkowitej sprzedaży gry pochodzi z cyfrowej dystrybucji, na "pudełka" zdecydowało się zaledwie 30% graczy.

Twórcy gry nie spoczywają jednak na laurach i już wprowadzili do gry pierwsze poprawki, a kolejne mają zawitać do niej niebawem. Ujawniono również pierwszą nową zawartość, która zawita do gry w październiku, a będzie to wydarzenie inspirowane Halloween - "bloody harvest". Do gry trafią nowi "upiorni" przeciwnicy oraz potężny boss - kapitan Haunt. W nagrodę za udział w wydarzeniu otrzymamy m.in. skórki postaci oraz nowe legendarne bronie. "Bloody Harvest" będzie darmowe dla wszystkich posiadaczy Borderlands 3.

Borderlands 3 jest obecnie dostępne na PC, PlayStation 4 oraz Xbox One.