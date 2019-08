Borderlands 3 - twórcy prezentują nam kolejną postać, poznajcie Amarę

Studio Gearbox Software zaprezentowało kolejny zwiastun prezentujący swoją najnowszą produkcję, tym razem możemy przyjrzeć się Amarze.

Do premiery Borderlands 3 pozostał już nieco ponad miesiąc. Gearbox zamierza dobrze wykorzystać ten czas i zadbać o efektowną kampanię reklamową. Obecnie twórcy kontynuują prezentacje najważniejszych postaci. Mieliśmy już filmik poświęcony Zane'owi oraz Moze, teraz przyszła pora na Amarę.

Amara to nie tylko bohaterka ludu, ale również jedna z ostatnich Syren, czyli niezwykle potężnych istot zamieszkujących uniwersum Borderlands. We wcześniejszych odsłonach serii gracze mogli wcielać się już w Syreny - Lilith oraz Mayę. Amara do swojej dyspozycji ma potężną energię, której manifestację w postaci sześciu dodatkowy rąk, możecie podziwiać w powyższym zwiastunie. Jak każdy z bohaterów Borderlands 3, Amara otrzyma trzy drzewka rozwoju różniące się nie tylko zdolnością specjalną, ale również stylem rozgrywki.

Ścieżka rozwoju o nazwie "Brawl" skupia się na walce na krótki dystans. Amara otrzyma do dyspozycji potężną zdolność phaseslam, która pozwoli jej zadać duże obrażenia obszarowe. Gracze, którzy wybiorą umiejętności z drzewka "Mystical Assault" będą mogli poczuć się niczym kosmiczny czarodzieje. Kluczowa zdolność pozwoli Amarze na wysłanie przed siebie swojej projekcji, która rani wszystkich wrogów na swojej drodze. Ostatnie ścieżka rozwoju "Fist of the Element" pozwoli nam przywołać ogromną pieść, która nie tylko będzie zadawać obrażenia, ale również obezwładni konkretnego przeciwnika na kilka sekund.

Możemy się spodziewać, że niebawem zobaczymy prezentacje ostatniej grywalnej postaci z Borderlands 3 - tajemniczego FL4Ka. Produkcja studia Gearbox zadebiutuje 13 września na PC (Epic Games Store) oraz konsolach PlayStation 4 i Xbox One.