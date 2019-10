Borderlands 3 - ujawniono szczegóły pierwszego rozszerzenia do gry

Studio Gearbox nie zwalnia tempa i ujawniło właśnie szczegóły na temat pierwszego rozszerzenia do Borderlands 3. Dla graczy przygotowano nowy obszar, przeciwników (w tym bossów) oraz nowe legendarne wyposażenie do zdobycia.

Gearbox Software wykonało kawał dobrej roboty przy najnowszej odsłonie serii Borderlands, a teraz kontynuuje ją w popremierowych dodatkach i aktualizacjach. Twórcy wprowadzili już mnóstwo poprawek skupionych głównie na optymalizacji i balansie poszczególnych elementów gry, a ostatnio udostępniono także znakomite wydarzenie sezonowe Bloody Harvest. To jednak nie koniec atrakcji jakie czekają na nas w Borderlands 3. Podczas drugiego epizodu The Borderlands Show poznaliśmy szczegóły pierwszego dużego DLC do gry - Takedown at Maliwan's Blacksite.

Gearbox przedstawia Takedown at Maliwan's Blacksite jako zadanie stworzone z myślą o kooperacji czterech graczy, jednak możliwe będzie spróbowanie swoich sił w pojedynkę (choć szanse powodzenia takiej misji nie będą zbyt duże). Historia skupiać się będzie wokół frakcji Maliwan i ich tajnej bazy. Na pierwszy plan powróci również Lorelai, to właśnie ona poprosi graczy o pomoc w ataku na placówkę wrogiej korporacji. W odróżnieniu od standardowych żołnierzy Maliwanu, których do tej pory napotykaliśmy w grze, w ich bazie znajdziemy najlepszych z najlepszych. Ujawniono m.in. piechura wyposażonego w tarczę, która pochłania obrażenia od żywiołów, po zgromadzeniu odpowiedniej ich ilości wystrzeliwuje je z powrotem w stronę gracza. Na naszej drodze nie zabraknie również potężnych bossów a Takedown at Maliwan's Blacksite zaoferuje nam ich aż trzech. Na razie ujawniono jedynie wielkiego robota, który zowie się - Wotan The Invincible.

Nowa misja ma być prawdziwym wyzwaniem dla nawet najbardziej zaprawionych w bojach graczy, dlatego też aby móc wziąć w niej udział, konieczne jest ukończenie kampanii oraz uzyskanie maksymalnego - 50, poziomu. Twórcy radzą również wyposażyć swoją postać w najlepszy możliwy sprzęt, bo bez tego nie ukończymy Takedown at Maliwan's Blacksite. Na szczęście zawsze będziemy mogli liczyć na wsparcie innych graczy, a to za sprawą wbudowanego matchmakingu, który ułatwi nam znalezienie towarzyszy broni.

Sporo było o wyzwaniach, zatem najwyższa pora przejść do nagród. Dodatek zaoferuje nam kilka nowych legendarnych broni oraz tarcz, co więcej te ostatnie mają należeć do najpotężniejszych w grze.

Co ważne, Takedown at Maliwan's Blacksite wystartuje już 21 listopada i będzie darmowe dla wszystkich graczy Borderlands 3. Dodatek ten, w odróżnieniu od np. Bloody Harvest, gdy już trafi do gry, to zostanie w niej na stałe.