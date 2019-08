Borderlands 3 wyciśnie ostatnie soki z PlayStation 4, będzie 60 FPS-ów!

Deweloperzy Borderlands 3 w jednym z ostatnich wywiadów podzielili się informacjami na temat technicznej strony gry.

Borderlands 3 na wszystkich dotychczasowych materiałach prezentuje się znakomicie. Twórcy pozostali wierni cel-shadingowej oprawie wizualnej, która od początku serii jest jednym z jej najbardziej rozpoznawalnych elementów. Z najnowszego wywiadu udzielonego Playstation.Blog dowiadujemy się wielu ciekawych rzeczy na temat oprawy graficznej i dostępnych trybów zabawy na konsoli PlayStation 4.

Jeden z deweloperów Borderlands 3 - Scott Velasquez, zdradził, że gra od początku powstawała z myślą o konsolach obecnej generacji. Pozwoliło to zespołowi na wykorzystanie dostępnego sprzętu do granic możliwości. Gearbox w przypadku trzeciej pełnoprawnej odsłony serii Borderlands porzucił silnik Unreal Engine 3 na rzecz jego nowszej wersji Unreal Engine 4. Studio zaadaptowało się do nowego silnika graficznego bardzo szybko, co miało niebagatelne znaczenie przy tempie prac nad grą.

Dowiedzieliśmy się również, że Borderlands 3 w wersji na PlayStation 4 będzie obsługiwać rozdzielczość 4K oraz HDR. Co więcej, posiadacze PlayStation 4 Pro będą mogli liczyć na dodatkowe opcje graficzne. W trybie “favor resolution” gra korzystać będzie z najwyższej dostępnej rozdzielczości blokując się na 30 klatkach na sekundę. Z kolei tryb “favor performance” zagwarantuje nam 60 kl./s przy rozdzielczości FullHD.

Choć w przypadku PS4 Pro dodatkowe funkcje graficzne nie są nowością, to zawsze dobrze, gdy twórcy oferują odbiorcom możliwość wyboru.

Premiera Borderlands 3 odbędzie się 13 września na PC, PlayStation 4 oraz Xbox One.

źródło: blog.us.playstation.com