Borderlands 3 - wydarzenie Bloody Harvest rozpocznie się już w tym tygodniu

Studio Gearbox Software ujawniło konkrety, na temat pierwszego rozszerzenia do Borderlands 3 - Bloody Harvest.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, pierwsza paczka z nową zawartością do najnowszej odsłony serii Borderlands, zawita do nas jeszcze w październiku, a konkretnie 24 dnia tego miesiąca. Na temat "Bloody Harvest", co nieco usłyszeliśmy kilka tygodni temu. Jednak dopiero dzisiaj, studio Gearbox ujawniło szczegóły dotyczące nadchodzącego DLC.

"Bloody Harvest" to wydarzenia inspirowane Halloween. Gracze będą mogli zmierzyć się z nowym rodzajem "upiornych" przeciwników oraz nowym bossem - kapitanem Hauntem. Do tego otrzymamy zupełnie nowy obszar o nazwie Heck. Jednak, aby tam trafić musimy poczynić pewne postępy w fabule oraz porozmawiać na statku Sanctuary III z nową postacią - Mauricem, który będzie naszym przewodnikiem podczas tego wydarzenia.

Warto wziąć udział w codziennych wyzwaniach i zadaniach, które zlecać będzie nam Maurice, bowiem umożliwią nam one zdobycie nowych, wyjątkowych nagród, które dostępne będą tylko podczas trwania "Bloody Harvest". Możemy liczyć między innymi na nową legendarną broń - strzelbę o wdzięcznej nazwie "Fearmonger", nowe modyfikacje granatów i tarcz oraz liczne przedmioty kosmetyczne, jak np. skórki dla postaci bądź broni.

Warto dodać, że rozszerzenie "Bloody Harvest" jest dostępne za darmo, dla wszystkich posiadaczy Borderlands 3. Czasu na zdobycie wszystkich nagród macie sporo, bowiem event ten potrwa do 5 grudnia.

Borderlands 3 jest obecnie dostępne na PC, PlayStation 4 oraz Xbox One.