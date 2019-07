Borderlands 3 wyniesie kooperację na nowy poziom

Twórcy Borderlands 3 ujawnili kilka nowych szczegółów na temat trybu kooperacji. Zapowiada się powrót króla.

Seria Borderlands to jedna z tych, które na nowo zdefiniowały kooperację w grach wideo. Już pierwsza część, wydana w 2009 roku na konsolach poprzedniej generacji, oferowała nam intuicyjną kooperację, do tego dostępną zarówno za pomocą sieci, jak i klasycznego trybu "kanapowego" z dzielonym ekranem. Kolejne części dalej rozwijały ideę współpracy, doprowadzając ją niemal do perfekcji. Okazuje się, że twórcy - studio Gearbox Software, mają w tej kwestii jeszcze kilka pomysłów i zamierzają je nam zaprezentować przy okazji Borderlands 3.

Przede wszystkim, tryb kooperacyjny w Borderlands 3 ma być jeszcze bardziej przystępny. Twórcy zdecydowali się na zastosowanie technologii, która sprawia, że gracze mogą łączyć się w drużyny bez względu na różnicę w poziomach czy postępu w fabule. Wszystko będzie skalowane indywidualnie dla każdego z graczy. Oznacza to, że nawet mając postać na 1 poziomie, będziemy mogli mieć za partnera kogoś na 10 poziome. Co ważne, dzięki indywidualnemu skalowaniu gra wciąż będzie stanowić wyzwanie.

To jednak nie wszystko, aby ułatwić graczom komunikację Gearbox zdecydowało się na wprowadzenie do gry systemu tzw. "pingów", który zostały spopularyzowany ostatnio przez Apex Legends. Jak to dokładnie prezentuje się w grze możecie zobaczyć na materiale poniżej.

Borderlands 3 umożliwi nam również dzielenie się przedmiotami z przyjaciółmi. Co ważne, ich obecność nie będzie konieczna. Gdy grając solo zdobędziemy przedmiot, który może podobać się naszym znajomym, możemy go im wysłać za pomocą wbudowanej w grze poczty. Najnowsza odsłona serii pozwoli nam na tworzenie grup składających się z maksymalnie czterech graczy. Gearbox przygotował dla nas zarówno kooperację za pośrednictwem sieci, jak i na dzielonym ekranie przy jednej konsoli.

Do premiery Borderlands 3 pozostały nieco ponad dwa miesiące - gra zadebiutuje dokładnie 13 września na PlayStation 4, Xbox One i PC (Epic Games Store).

źródło: pcgamer.com