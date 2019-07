Borderlands 3 z nowym zwiastunem, Claptrap w akcji

Premiera Borderlands 3 zbliża się wielkimi krokami. Nic zatem dziwnego, że twórcy postanowili nam nieco przypomnieć o produkcji na nowym materiale wideo. W rolę prowadzącego wciela się niezawodny Claptrap.

Pod koniec marca bieżącego roku, po blisko pięciu latach od debiutu ostatniej odsłony serii Borderlands (Borderlands: The Pre-Sequel), Gearbox Software zapowiedziało Borderlands 3. Produkcja z miejsca stała się jedną z najbardziej oczekiwanych gier tego roku. Twórcy przyzwyczaili nas już do tego, że bohaterowie Borderlands biorą udział w promocji tytułu, szczególnie wyróżnia się tu jedna konkretna postać - Claptrap. To właśnie niesforny robocik jest prowadzącym nową serię krótkich materiałów wideo wprowadzających nas w świat(y) Borderlands 3. Pierwszy epizod "międzyplanetarnych podróży Claptrapa" właśnie został opublikowany i w zabawny sposób prezentuje nam Pandorę - jedną z kluczowych planet Borderlands 3.

Na temat Borderlands 3 wiemy już całkiem sporo. W dniu premiery gra zaoferuje nam do wyboru cztery postacie: Amarę – syrenę o potężnych zdolnościach psionicznych, Moze - żołnierkę, która na polu bitwy korzysta z ogromnego mecha, Zane'a - zabójcę, który potrafi tworzyć hologramy, tarcze ochronne i przyzywać zabójczego drona oraz FL4Ka - robota-łowcę, który w walce korzysta ze swoich zwierzęcych towarzyszy.

W trakcie zabawy zwiedzimy nie tylko Pandorę, ale również kilka innych planet (po raz pierwszy w historii serii). Nie zabraknie też ogromnej ilości broni i pancerzy do zdobycia, pojedynków z potężnymi bossami i szalonej akcji okraszonej specyficznym humorem. Wiadomo już, że w Borderlands 3 pojawi się możliwość kooperacji (maksymalnie do czterech graczy). Co istotne, wbrew panującym trendom Gearbox umożliwi nam zarówno zabawę po sieci, jak również na kanapie, w trybie lokalnej kooperacji na dzielonym ekranie.

Borderlands 3 zadebiutuje już 13 września na PC, PlayStation 4 i Xbox One. Należy jednak pamiętać, że wersja gry na PC będzie tytułem na wyłączność sklepu cyfrowego Epic Games Store.