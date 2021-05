Borderlands 4 nadchodzi? Szef studia potwierdza prace

Randy Pitchford wypowiedział się wczoraj na Twitterze w temacie plotek, które od jakiegoś czasu krążyły w sieci. Dotyczyły one rzekomej pomocy Gearbox Software w pracach nad kolejną częścią, bądź spin-off'em popularnej serii looter-shooterów. Pitchford zdecydowanie zaprzeczył tym doniesieniom twierdząc, że jego studio jest jedynym, które będzie tworzyć gry ze świata Borderlands.

More: We are definitely working on some amazing stuff that, I hope, will surprise and delight you. Plug: if anyone out there has Skills-To-Pay-Bills and wants to get in on some Borderlands action, we're working on the big one :) https://t.co/Pp5iTUBwAt https://t.co/ExjXEbU30R