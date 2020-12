Boss z Demon's Souls pokonany tańcem! Jak to się stało?

Brazylijska streamerka "Luality" pokonała jednego z najtrudniejszych bossów... na dance padzie. Sprawdźcie jak!

Pokonanie bossa w popularnej grze Demon's Souls niekiedy zajmuje wiele czasu. Gracz musi nauczyć się ruchów przeciwnika, by skutecznie go kontrować. Streamerka "Luality" postanowiła odłożyć na półkę konsolowy kontroler i spróbować swoich sił na dance padzie, na którym z reguły grywa się jedynie w gry pokroju Just Dance. Zmagania z demonem możemy obejrzeć na portalu YouTube.

Po pokonaniu Flamelukera, twórczyni postanowiła przejść na dance padzie praktycznie całą grę. Kiedy zakończyła rozgrywkę... postanowiła zrobić to samo w Bloodborne! Jej wyczyn jest niezwykle imponujący.

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ: Remake Demon's Souls na PS5