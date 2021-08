Boston Dynamics znowu to zrobiło! Roboty pokonują tor przeszkód

Pokazowi towarzyszyło zakulisowe wyjaśnienie procesu opracowywania rutyny dla dwunożnych robotów.

Boston Dynamics opublikowało film pokazujących roboty Atlas, które pokonują skomplikowany tor przeszkód wymagający balansowania na belkach i sklepieniach. Firmowy program robotyki Atlas to platforma, na której inżynierowie firmy prowadzą badania i prace rozwojowe nad systemami sensorycznymi i percepcyjnymi. Tym razem, w środowisku testowym, firma Boston Dynamics zleciła dwóm robotom zadania polegające na pokonywaniu różnych przeszkód.

Procedura polegała na tym, że jeden z robotów wbiegł w górę po serii paneli, przeskoczył przez szczelinę, a także biegał w górę i w dół po schodach. Drugi robot natomiast został zaprogramowany do skoku na równoważnię i wykonania tych samych kroków, co pierwszy robot, ale w odwrotnym kierunku. Oba roboty musiały następnie zakończyć rutynę wykonując zsynchronizowane salta w tył.

Nagranie, na którym widać cały przebieg tych wyczynów, można obejrzeć bezpośrednio w serwisie YouTube lub w odtwarzaczu poniżej.

Jak powiedział przedstawiciel Boston Dynamics w osobnym wideo, podczas wdrażania tych zachowań, roboty Atlas często się rozbijały. Firma dodała, że podczas wielokrotnego wykonywania tej rutyny, roboty obecnie wykonują część dotyczącą sklepienia w około połowie przypadków. Zdarza się, że robot traci równowagę i upada do tyłu po tym, jak przeskakuje nad sklepieniem.

Sama rutyna jest choreografią, ale firma twierdzi, że to, co odróżnia ją od poprzednich, to fakt, że roboty musiały dostosować zachowania w swoim repertuarze na podstawie tego, co widziały. Jak wyjaśnia Scott Kuindersma, szef zespołu Atlas, w towarzyszącym wpisie na blogu:

Ruchy Atlasa są teraz napędzane przez percepcję, a wcześniej tak nie było. W poprzednich filmach z rutynami podłogowymi i tańcem chodziło o uchwycenie naszej zdolności do tworzenia różnych dynamicznych ruchów i łączenia ich w rutynę, którą moglibyśmy powtarzać w kółko. W tym przypadku, system sterowania robota nadal musiał dokonywać wielu krytycznych korekt w locie, aby utrzymać równowagę i postawę, ale robot nie wyczuwał i nie reagował na otoczenie.

Według Boston Dynamics, oznaczało to, że inżynierowie mogli stworzyć mniejszą liczbę zachowań szablonowych i nie musieli wstępnie programować ruchów skokowych dla wszystkich możliwych platform. Wcześniej roboty Atlas były zasadniczo "ślepe" podczas wykonywania tych czynności i mogły odnosić sukcesy tylko podczas pokonywania przeszkód w niezmienionym środowisku.

Chociaż oba roboty ukończyły kurs, inżynierowie Boston Dynamics stwierdzili, że projekt wciąż wymaga ulepszeń, ponieważ jeden z robotów zacinał się podczas podnoszenia ramienia w geście świętowania po wykonaniu całej choreografii.

Dwa miesiące temu, firma zajmująca się robotyką została przejęta przez Hyundai. Południowokoreański konglomerat nabył 80% udziałów kontrolnych w Boston Dynamics za 1,1 miliarda dolarów.