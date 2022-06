Boże Ciało 2022: zmiana pracy kurierów - najważniejsze informacje [15.06.2022]

Obawiasz się, że twoja przesyłka nie dojdzie na czas? Zastanawiasz się czy masz jeszcze czas na zakup z dostawą przed długim weekendem? Sprawdzamy jak wygląda to w poszczególnych firmach kurierskich.

W tym roku, Boże Ciało przypada na czwartek (16.06). Jest to święto, tak więc niezależnie od firmy - żaden przewoźnik nie będzie świadczył w tym dniu swoich usług. Choć jest to zaledwie jeden dzień roboczy, pewne usługi mogą funkcjonować w innym trybie już znacznie wcześniej. Zwłaszcza, że z powodzeniem możemy nazwać to długim weekendem. Już teraz warto zastanowić się nad harmonogramem pracy przewoźników - jak zatem pracują kurierzy podczas Bożego Ciała?

DHL

W Boże Ciało (16.06) oraz sobotę (18.06) nie będziemy mogli skorzystać z usług DHL. Dzień przed świętem (15.06) pracownicy POK i kurierzy nie będą odbierać przesyłek z doręczeniem na dzień wolny od pracy tj. czwartek.

UPS

W dniu 15.06 UPS nie obsługuje odbiorów oraz dostaw żadnych przesyłek. Paczki nadane w tym dniu będą dostarczone dopiero w piątek tj. 17.06.

Pocztex

Pocztex nie przedstawił na ten moment informacji dotyczących szczegółów funkcjonowania w dni poprzedzające Boże Ciało.

GLS

GLS nie przedstawił na ten moment informacji dotyczących szczegółów funkcjonowania w dni poprzedzające Boże Ciało.

FedEx

Fedex nie przedstawił na ten moment informacji dotyczących szczegółów funkcjonowania w dni poprzedzające Boże Ciało.

DPD

DPD nie przedstawiło na ten moment informacji dotyczących szczegółów funkcjonowania w dni poprzedzające Boże Ciało.

InPost

InPost nie przedstawił na ten moment informacji dotyczących szczegółów funkcjonowania w dni poprzedzające Boże Ciało.

