Brak ładowarki to nie wszystko - iPhone 13 nie zaoferuje kabla w zestawie

Pudełko iPhone'a 13 będzie jeszcze uboższe. Apple wyrzuci z zestawu słuchawkowego przewód Lightning -> USB Typu C.

W tym roku Apple zaszokowało konsumentów kontrowersyjną decyzją o usunięciu zasilaczy z pudełek iPhone'a oraz Apple Watch. Firma zamiast zaoferować nowe szybkie ładowarki postanowiła zupełnie usunąć ten element z zestawu sprzedażowego urządzeń za kilka tysięcy złotych.

Okazuje się, że usunięcie ładowarki to dopiero początek oszczędności.

Bardzo możliwe, że iPhone 13 dostarczany będzie bez przewodu do ładowania.

Apple argumentuje swoje decyzje dbałością o środowisko naturalne. Z drugiej strony jest to jedyny producent, który nadal stosuje autorskie gniazdo do ładowania i synchronizacji, przez co przyczynia się do produkcji mnóstwa dodatkowych akcesoriów.

Gigant z Cupertino rozesłał do użytkowników nową ankietę zadowolenia z produktu. Znajdziemy w niej pytania, które mają zbadać, jak często użytkownicy korzystają z akcesoriów dołączanych do iPhone'a. Dodatkowo Apple jest bardzo zainteresowane, jak użytkownicy oceniają system odblokowywania Face ID, który korzysta ze skanowania twarzy w 3D.

W związku z pandemią okazało się, że Face ID nie sprawdza się najlepiej. Według wcześniejszych przecieków już iPhone 12 miał zaoferować Touch ID zintegrowane z ekranem jako dodatek do Face ID. Niestety tak się nie stało, ale mamy nadzieje, że Apple doda czytnik linii papilarnych do iPhone'a 13.

Prawdopodobne jest, że iPhone 13 nie zaoferuje klasycznego portu do ładowania, a smartfona naładujemy z wykorzystaniem ładowarki bezprzewodowej w standardzie Qi lub Mag Safe.

Więcej informacji o iPhone 13 pojawi się na przestrzeni najbliższych miesięcy.

