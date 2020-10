Brak słuchawek w zestawie z iPhone 12? Apple przecenia EarPods'y

iPhone 12 dostarczany jest jedynie z przewodem USB. Według Apple wszystko w trosce o nasze środowisko, ale przecież nic nie stoi na przeszkodzie, aby dodatkowo dorobić.

Apple podczas wrześniowej premiery zegarków Apple Watch poinformowało, że nie będzie już dołączać do zestawu sprzedażowego zasilacza. Spodziewaliśmy się zatem, że w pudełku iPhone'a 12 również nie znajdziemy ładowarki. W zasadzie nie myliliśmy się, ale Apple dodatkowo postanowiło wyrzucić z pudełka znane od 2012 roku słuchawki EarPods z pilotem i złączem Lightning.

Nowy zestaw sprzedażowy iPhone 11

Uwaga! Apple zdecydowało się również na usunięcie słuchawek i ładowarki ze starszych, ale nadal sprzedawanych modeli. Mowa o iPhone 11, iPhone SE 2020 oraz iPhone Xr. Decydując się na jeden z tych modeli warto zwrócić uwagę na pudełko. Jeżeli znajdziemy modele z większym opakowaniem otrzymamy słuchawki oraz zasilacz. Smartfony te znajdują się jeszcze w magazynach autoryzowanych sprzedawców, ale brakuje ich w egzemplarzach sprzedanych przez Apple.

W związku z brakiem słuchawek w zestawie Apple zdecydowało się na przecenienie akcesoriów, aby zrekompensować straty. Oczywiście przy okazji firma postanowiła nieco się dorobić - w końcu iPhone nadal kosztuje tyle samo, a zestawie znajdziemy jedynie kabel.

Z tego właśnie powodu słuchawki Apple EarPods kosztują obecnie 99 zł. Dotychczas kosztowały on 149 zł.

Słuchawki EarPods

W sprzedaży pojawił się również nowy, 20 W zasilacz do iPhone'a, który kosztuje obecnie 99 zł. Wcześniej akcesorium to kosztowało 149 zł i oferowało moc 18 W. Przewód USB-C do Lightning, który znajdziemy w zestawie z iPhone'ami kosztuje obecnie 99 zł. Cena nie zmieniła się od roku.