Brak węgla? Tymi sprzętami z Biedronki ogrzejesz swój dom!

Niższe temperatury zbliżają się nieubłaganie, a jesień zawitała do nas niemal w pełni. Jeśli zastanawiasz się nad sposobem ogrzewania mieszkania, te produkty z Biedronki mogą być dobrą alternatywą. Są skuteczne, tanie, a w dodatku znane od lat.

Tymi sprzętami z Biedronki ogrzejesz swoje mieszkanie

Zewsząd słyszymy o kryzysie energetycznym, kosmicznych cenach surowców, a jednocześnie drżymy nad myśl o sposobach ogrzewania domu podczas zbliżających się mrozów. Niestety dostęp do węgla bywa niemałym wyzwaniem, a to już najwyższa pora na znalezienie rozsądnych alternatyw. Jeśli poszukujesz taniego sprzętu, który dogrzeje wnętrze - Biedronka ma na to sposób. W najnowszej ofercie pojawiły się aż dwa rodzaje urządzeń, które mogą okazać się wyjątkowo pomocne.

VOLTENO grzejnik konwektorowy

Grzejnik konwektorowy jest sprzętem, którego działanie opiera się na pobieraniu zimnego powietrza z dołu, a następnie poddawania go ogrzaniu. Finalnie, ku górze unosi się ciepłe powietrze, które rozprzestrzenia się po pomieszczeniu. Model od VOLTENO wyposażono w termostat, mamy możliwość regulacji trybu pracy na trzech poziomach. Aby zwiększyć bezpieczeństwo podczas użytkowania, grzejnik posiada zabezpieczenie przed przegrzaniem.

Materiał: metal / tworzywo sztuczne

Kolor: biały

Wymiary: 38,5 x 53 x 20 cm

Sposób użycia: nie zakrywać

Waga: 1,92 kg

Moc: 2000 W

Okres gwarancji (lata): 2

Zasilanie: sieciowe

Napięcie: 230 V

Certyfikaty: CE

Grzejnik konwektorowy marki VOLTENO kupisz za 149,99 zł - 139,99 zł - produktu szukaj pod tym linkiem.

VOLTENO Termowentylator

Jeśli w twoim mieszkaniu brakuje miejsca na dodatkowe sprzęty, zwróć uwagę na termowentylatory. Urządzenie od marki VOLTENO jest kompaktowym modelem, które działa wraz z automatycznym termostatem. Ponadto, może być świetną alternatywą zarówno podczas zimy, jak i lata - strumień powietrza może być zimny, ciepły lub gorący. Wysoka moc sięgająca 2000 Watt bezpośrednio wpływa na szybkość możliwego ogrzania mieszkania.

Materiał: tworzywo sztuczne

Kolor: czarny

Wymiary: 26 x 23 x 16 cm

Sposób użycia: nie zakrywać

Waga: 0,81 kg

Moc: 2000 W

Okres gwarancji (lata): 2

Zasilanie: sieciowe

Napięcie: 230 V

Certyfikaty: CE

Termowentylator marki VOLTENO kupisz za 74,90 zł - 68,90 zł - produktu szukaj pod tym linkiem.

BOTTI Termowentylator

Kolejna propozycja dla zmarzluchów, którzy posiadają ograniczony budżet na urządzenie dogrzewające. Model od marki BOTTI umożliwia regulację mocy na dwóch poziomach, 1000 lub 2000 Watt. Możemy dobrać również rodzaj nawiewu (zimny, ciepłym gorący) w zależności od panującej temperatury wewnątrz. W celu łatwego transportu w mieszkaniu lub poza nim, model wyposażono w dogodny uchwyt.

Regulowany termostat

Lampka kontrolna zasilania

Zabezpieczenie przed przegrzaniem

Wymiary: 14 x 22 x 26,5 cm

Waga: 0,79 kg

Moc: 2000 W

Okres gwarancji (lata): 2

Zasilanie: sieciowe

Długość kabla: 120 cm

Napięcie: 220-240 V

Termowentylator marki BOTTI kupisz za 79,90 zł - 69,90 zł - produktu szukaj pod tym linkiem.

Biedronka: Czy warto zainwestować w termowentylator lub grzejnik?

Jeśli nadchodząca zima spędza Ci sen z powiek, powyższe sprzęty mogą pomóc Ci uporać się z niską temperaturą oraz chłodem w mieszkaniu. Niemniej, jest to dodatkowa forma ogrzewania - nie będzie wydajna i skuteczna w przypadku braku głównego źródła ciepła. Zarówno termowentylatory, jak i grzejniki konwektorowe spełnią swoje zadanie w przypadku nagłych sytuacji, lub gdy pragniesz zmienić temperaturę w obrębie konkretnego pomieszczenia. Na ich korzyść wpływa wielofunkcyjne zastosowanie, a także przenośna forma - możesz postawić je w dowolnym przestrzeni mieszkalnej, a w razie konieczności dogrzania kolejnego pokoju - przestawić.

