Branding iPhone'a stał się rzeczywistością. Wiemy, jak wygląda.

W związku z rosyjskim prawem Apple musiało zmienić proces konfiguracji iPhone'a. Wiemy już jak wygląda pierwszy na świecie branding smartfonów Apple. Na szczęście nie jest tak inwazyjny jak na Androidzie.

W marcu informowaliśmy Was, że Apple po raz pierwszy zaoferuje na rynku iPhone'a z brandingiem. Dostosowywanie oprogramowania do potrzeb operatora lub kraju sprzedaży do tej pory było domeną smartfonów z Androidem. Niestety to już koniec czasów, kiedy posiadacze iPhone'a otrzymują czyste oprogramowanie.

Branding iPhone'a działa już w Rosji. Na szczęście nie jest tak inwazyjny, jak myśleliśmy. Apple nie zdecydowało się na zbudowanie nowego oprogramowania z preinstalowanymi dodatkowymi aplikacjami.

Zamiast tego smartfon wykrywa kraj aktywacji. W przypadku, gdy telefon konfigurowany jest w Rosji po zakończeniu procesu konfiguracji użytkownik jest automatycznie przenoszony do sklepu z aplikacjami App Store, gdzie dodano zakładkę Russian Apps. Pozwala ona na zainstalowanie aplikacji od rosyjskich deweloperów. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, aby ją zamknąć.

Proces odbywa się po stronie serwera i nie wpływa na urządzenie. Rosyjskie egzemplarze iPhone'a otrzymywać będą nowe wersje systemu operacyjnego w tym samym momencie, co smartfony bez brandingu.

Zmiana została wprowadzona zgodnie z wymogami prawnymi obowiązującymi w Rosji. Niezastosowanie się do nich spowodowałoby nałożenie kary pieniężnej na firmę Apple.

Here is how it looks in the actual setup. pic.twitter.com/QOUwwIGSnx — Khaos Tian (@KhaosT) April 1, 2021

Branding iPhone działa od dziś - 1 kwietnia 2021 roku.

Źródło: MacRumors.com