Brat Pabla Escobara wprowadza na rynek składany telefon - Escobar Fold 1

To nie żart- brat króla narkotyków wchodzi do branży mobilnej, a pierwszy składany telefon kosztuje 349 USD, czyli niecałe 1400 złotych!

Roberto Escobar, brat barona narkotykowego Pabla Escobara, chce stanąć do rywalizacji z Galaxy Fold i Huawei Mate X - Escobar Fold 1 trafia na rynek i o ile wymienione modele kosztują majątek, o tyle jego propozycja to mniej, niż pierwszy lepszy flagowiec. 349 dolarów to (po dzisiejszym kursie) dokładnie 1 349,92 zł, a w tej cenie jest także ochraniacz oraz przesyłka do odbiorcy. Każdy sprzedawany model jest odblokowany i można go używać z dowolną kartą SIM na całym świecie. Czy tkwi w tym jakiś haczyk? Jak twierdzi sam Escobar, niska cena była możliwa dzięki obcięciu kosztów związanych z pośrednikami i sieciami handlowymi. Oto reklama zapowiadająca ten model. Choć - po prawdzie - głównie pokazywane są w niej "Escobar Girls" (przy okazji - jedna z nich to rosyjska Miss Playboy 2017).

A jak prezentuje się w działaniu? Po rozłożeniu ma formę tableta o przekątnej ekranu 7,8". Wyświetlacz AMOLED pokazuje obraz w proporcjach 4:3 i rozdzielczości Full HD+

Specyfikacja techniczna Escobar Fold 1 prezentuje się tak:

procesor: ośmiordzeniowy Snapdragon 855 , 2.8GHz

, 2.8GHz układ graficzny: Adreno 640

aparat: 16MP f/1.8 + 20MP f/1.8, OIS

RAM: 6/8GB LPDDR4X

pamięć: 128/512GB, możliwość powiększenia za pomocą kart microSD

bateria: 4,000mAh

łączność: dual-SIM, 4G LTE, Wi-Fi ac, USB-C

system operacyjny: Android 9.0

Roberto Escobar zarzeka się, że użytkownicy nie doświadczą problemów takich, jakie mieli przy Galaxy Fold. Zdradza także, że smartfon używa specjalnego plastiku, który bardzo ciężko uszkodzić. Ponadto twierdzi, że w odróżnieniu od smartfonów Apple i Samsunga, "które są całkowicie otwarte dla władz", Escobar Fold 1 jest w pełno bezpieczny i prywatny.

Jeśli chcesz zamówić telefon - możesz zrobić to na tej stronie.