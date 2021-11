Brave - przeglądarka otrzymuje portfel kryptowalut

Jeśli kopiesz kryptowaluty, Brave stanie się atrakcyjną alternatywą dla Firefoxa, Edge czy Chrome.

Brave to przeglądarka, o której zdarza nam się pisać od czasu do czasu, ponieważ wprowadza ciekawe rozwiązania - na przykład nagradza użytkowników za oglądanie reklam lub wyłącza mechanizmy szpiegujące Google. Teraz producent umieszcza w niej wbudowany portfel kryptowalut, który pozwoli na ich zarządzanie bez konieczności instalowania rozszerzeń czy wtyczek firm trzecich. Ma to zwiększyć nie tylko bezpieczeństwo operowania kryptowalutami, ale również zmniejszyć zapotrzebowanie na zasoby maszyny.

Wbudowana w Brave wtyczka umożliwia współpracę z takimi portfelami, jak Trezor czy Ledger, co jeszcze bardziej zwiększa wygodę tego rozwiązania. Ponadto wprowadzono mechanizm monitorowania kursów kryptowalut w czasie rzeczywistym (dzięki współpracy z CoinGecko). Przy okazji ogłoszenia nowej funkcji poinformowano, że w chwili obecnej z przeglądarki korzysta na co dzień ponad 42 miliony osób. Jeśli jesteś jedną z nich, wystarczy zaktualizować ją do najnowszej edycji - 1.32. Portfel pojawi się w prawym górnym rogu.

